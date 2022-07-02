Milyonlarca lira harcanan ancak bir türlü bitmeyen FATİH Projesi’ne yeni kaynak

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla mayısta yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle “kamuda mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı uygulanması”na yönelik düzenlemeye gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da buna dayanarak FATİH Projesi’ne yönelik yönetmeliğe geçici madde ekledi. “Artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir” cümlesinin eklendiği değişiklik ile özellikle salgın sürecinde eleştirilen FATİH Projesi için yüklenicilere “fiyat farkı ile ek fiyat farkı” ödenmesinin önünü açtı.

"İLAVE MALİYET" TESPİTİ

AKP’nin “asrın projesi” nitelendirmesiyle 2010’da yaşama geçirdiği FATİH Projesi, tamamlanacağı açıklanan 2014’te bitirilemedi. Halen devam eden proje kapsamında, yalnızca 2021’de 4.3 milyar lira harcandı. Proje için bugüne kadar yapılan toplam harcama ise 15 milyar lirayı buldu. Dağıtılacağı duyurulan tabletler halen tamamlanamazken akıllı tahta uygulaması tüm okullara ulaşamadı. Özellikle doğu illerinde akıllı tahta takılabilen sınıf oranı çok düşük. Sayıştay da Eylül 2021’de, MEB’e ilişkin raporunda, “Eğitimde FATİH Projesi İşbirliği Protokolü”nün değiştirilmesi amacıyla imzalanan revize protokolle daha önce tarife ücretleri içerisinde yer alan bazı hizmetlerin ücretlendirilmesi sonucu bütçeye ilave maliyet getirildiği eleştirisinde bulundu.