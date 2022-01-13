Muharrem İnce'den AKP'ye: 'Senin teröristin benim teröristim olmaz, terörist teröristtir'

13 Ocak 2022 Perşembe, 21:50

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Nevşehir İl Başkanlığını açmak üzere Nevşehir’e geldi. İnce, Nevşehir’de düzenlediği basın toplantısında iktidara da muhalefete de yüklendi.

"Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olur mu? Tabii ki olmaz” diyen İnce, iktidara, “PKK’lı teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınıyorsunuz da FETÖ’cü teröristle fotoğraf çektireni niye kınamıyorsunuz?” diye seslendi.

"FETÖCÜ TERÖRİSTLE FOTOĞRAF ÇEKTİRENİ NEDEN KINAMIYORSUNUZ?"

İnce, “Bir milletvekilinin bir teröristle fotoğrafı olur mu? Tabii ki olmaz. Daha bunun ötesi var mı? Yok şu zaman çekilmiş, yok bu zaman çekilmiş. Sokakta çektirilen fotoğrafların bir günahı yoktur. Biz siyasetçiyiz, sokakta tanımadığımız insanlar gelir bizimle fotoğraf çektirir. Bunun hiçbir günahı yoktur. Nereden bileyim kim olduğunu. O yarın hırsız çıkar başka bir şey çıkar ben onu bilemem" dedi.

"Bunda bir siyasetçinin, bir şöhretlinin, bir sanatçının suçu yoktur" diyen İnce, "Ama özel mekanlarda birlikte olmuşsunuzdur, beraber buluşmuşsunuzdur; ya kardeşim PKK’lı teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınıyorsunuz da, FETÖ’cü teröristle fotoğraf çektireni niye kınamıyorsunuz?” dedi.

"TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

İnce sözlerine şöyle devam etti:

FETÖ’ye ekonomiyi teslim ettiğiniz, maliyeyi, hazineyi teslim ettiğiniz bakanın fotoğrafı yok mu? Yani FETÖ’cü teröristle fotoğraf çektirmek serbest, PKK’lıyla yasak. Böyle bir mantık olamaz. Bizim mantığımıza göre; IŞID’li teröristle de, PKK’lı teröristle de, DHKPC’li teröristle de, FETÖ’cü teröristle de kimi sayarsan say hiç biriyle milletvekili fotoğraf çektiremez, çektirmemelidir. Böyle bir dostluğu olmamalıdır. Senin teröristin benim teröristim olmaz, terörist teröristtir.

İnce, "Bize yakın olunca farklı ona yakın olunca farklı. Böyle bir mantık olmaz. Erdoğan’a sesleniyorum Nevşehir’den; senin kaç bakanının, senin kaç milletvekilinin, senin kaç belediye başkanının FETÖ terör örgütü ele başıyla fotoğrafı var? Kendine göre bir milat biçeceksin, o milattan önceki fotoğraflar önemli değil, o milattan sonraki fotoğraflar önemli. Kim biçti miladı, sen mi belirledin? Sen yargının üstünde misin? Neden sana göre milat oluyor?” ifadelerini kullandı.

"5 YILDIZLI DEMOKRASİ OLMADAN 5 YILDIZLI TURİZM OLMAZ"

İnce, “Bir turizm bölgesindeyiz, turizmimizi geliştirmek istiyorsak 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizmden gelir elde etmek istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım. 5 yıldızlı demokrasi olmadan, 5 yıldızlı turizm olmaz. Demokrasimizi güçlendirmezsek, özgürlüklerimizi çoğaltmazsak, turizmde nitelik sorunu devam eder. Yani nitelikli turist gelmez bize, entelektüel turist gelmez. Onun için demokrasimizle, Türkiye’de ki rejimin işleyişiyle, yargımızla Nevşehir arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Nitelikli bir turizm için nitelikli bir demokrasi gereklidir” dedi.

"EKONOMİK ÇÖKÜŞLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İnce, “19-20 yılın sonunda bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız. Her üç gençten biri işsiz. 2002’de 1,60’dan aldığı doları, bir ara 18’e çıkardı, şimdi 13,5’de bayram ediyoruz. Düşüren bir kahraman… 1,60’dan 18’e ben mi çıkardım? 18’den 13,5’e indirince neden bayram ediyorsun? Eşeği kaybettirip buldurma taktiğidir bu. Devletin kurumları çökmüş, devlete olan güven sıfır olmuş, bankalarda ki mevduatların yüzde 63,2’si hala döviz, torpil, ahlaksızlık diz boyu. 95 puan al yazılıdan, 50 puan versinler sana mülakattan atıyorlar devre dışına. Faize hibe diyen, faize caizdir diyen din adamı görünümlüleri de yanına almışlar, bunlarda tam bunlara göre müftü işte” diye konuştu.

"PARTİLERE HAZİNE YARDIMI ÇIKIŞI"

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

Bu noktadan çıkışı söylüyorum. Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın. Seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların milletvekilleri var, paraları var, örgütleri var… Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın bu parayı fakir fukaraya verelim bu bizim önerimizdir.

MERKEZ BANKASI'NA BAĞIMSIZLIK ÇAĞRISI

“Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözmeden, yargıyı düzeltmeden, üretim ekonomisine geçmeden Kamu İhale Kanunu değiştirmeden Türkiye’nin sorunlarını çözemeyiz” diyen İnce, “Şeffaf bir yönetim, üretimin artması, aklın ve bilimin kullanılması, Merkez Bankası’nın bağımsız olması sağlanmadan Türkiye’nin sorunlarını çözemeyiz. Allah’ın izni milletin de isteğiyle Memleket Partisi olarak tek başımıza iktidar olduğumuzda öncelikli sektörlerimiz olacak. Turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, dijital teknoloji, savunma sanayi, tekstil; bunları öncelikli sektör olarak belirleyip teşvik edeceğiz. Yazılım merkezleri kuracağız, nitelikli eğitimiz, konuşan üniversiteyi, özgür basını oluşturacağız” diye konuştu.

"YEREL BASINA TEŞEKKÜR ETTİ"

“Allah’tan yerel basın var Türkiye’de” diyerek sözlerine devam İnce, “İktidarı eleştir, iktidar medyasında yer alamazsın. Muhalefeti eleştir, muhalefet medyasında yer alamazsın. Onlar ister göstersin göstermesin. Biz 365 günün her günün de iki vilayet gezerek, onların izlenme oranı kadar insana ulaşacağız. Bunu başaracağız. 17 Mayıs partimizin 1’inci kuruluş yıl dönümü. Birinci yıl dönümüzde 81 vilayetteki insanlarımıza ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu gerekçeyle de kar kış demeden, yollara düştük. Her gün başka bir vilayetteyiz” dedi.

"ERDOĞAN'IN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIN"

Ekonomiye ilişkin de konuşan İnce, zamlara tepki gösterdi.

İnce, “Erdoğan fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayacakmış. Size soruyorum doğalgaza, elektriğe, benzine zammı Erdoğan yapmadı mı? 2018’den bu yana elektriğe zam yüzde 400, bir gecede yılbaşı gecesi elektriğe gelen zam yüzde 125 o için diyorum ki. Bir gecede elektriğe gelen zam yüzde 125 ise bu bir fahiş fiyattır. Milletimize sesleniyorum. Önümüzdeki seçimde Erdoğan’ın gözünün yaşına bakmayın. Millete de inanıyorum. Erdoğan’ın gözünün yaşına bakmayacaktır” diye konuştu.

"BU DÜZENE İTİRAZIMIZ VAR"

İnce sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bizim bu düzene itirazımız var. Memleket partisi olarak yıpranmış, yorgun sorunları çözemeyen bir iktidar ve umut olamayan bir muhalefet var. Böyle bir ortadan dolar 14 TL iken, her üç gençten biri işsizken, çiftçi ilaç, tohum, gübre alamazken, tarlalarını ekmezken iktidarın karşısında muhalefetin yüzde 60-70 oy alması lazım. Ama hala daha bir umut yok ortada onun için biz milletimizin umutlarını tazelemek için bir seçenek sunmak için bunlara mecbur değilsin gel bak burada yıpranmamış, tertemiz, pırıl pırıl bir parti var. Kadrolarıyla her şeyiyle hazır demek için yollardayız. Erdoğan bakalım bu hafta sonu ne diyecek. Önce köpüktü, sonra müsilajdı sonra şişkinlikti oldu inşallah gaz çıkarmaya gelmeyiz.”