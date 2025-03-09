Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (2)

09 Mart 2025 Pazar

Yazı dizisinin ilkinde Payfix adlı elektronik ödeme sistemi üzerinden nasıl yasadışı bahis ve karapara aklama olaylarının belirlendiğini aktarmıştım.

Şimdi de iddianamede yer alan MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.

Öyle ki 211 bin 109 Payfix cüzdanı sahibi incelenmiş ve MASAK bu kişilerden 120 bin 169’unun “muhtemel oyuncu” kriterlerine uyduğunu, “muhtemel oyuncu” cüzdanlarının fon alma/gönderme ilişkisinde bulunduğunu belirlemiş.

Şimdi de iddianamede (Soruşturma no: 2017/87053) yer alan (3967121 sayılı) MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca “yatırım hesabı” kriterine uyan 2 bin 401 adet Payfix cüzdan bulunduğu, “kasa hesabı” kriterine uyan 5 bin 548 adet cüzdan olduğu, muhtemel oyuncu tipindeki hesaplara gelen toplam fonun yüzde 64.63’ünün oyuncuların kendi banka hesaplarından, yüzde 24.52’sinin ise yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlardan geldiği belirlenmiş.

Muhtemel oyuncu tipteki hesaplara gelen fonun yüzde 72.99’unun da yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlara gittiğini tespit etmiş.

Bunu niye anlatıyorum: Çünkü parayı aklamak için en önemli şart onu dolaştırmaktır. İddianameye göre farklı hesap ve cüzdanlardan gelen elektronik ortamdaki paraların takibini zorlaştırmak için de böyle bir yol tercih edilmiş.

Bu hesapların içinde 570 kişinin Ocak 2023-Eylül 2023 aralığında banka hesaplarına gelen tutarların tamamına yakınının Payfix’in banka hesaplarından geldiği görülmüş. Yine tamamına yakınının kripto varlık hizmet sağlayıcısı kurumların banka hesaplarına aktarıldığı, bu 570 kişinin yaş aralığının 21-25 yaş aralığında, çoğunun şirket kaydı olmayan potansiyel mükellef olduğu anlaşılmış.

Neredeyse tamamının şirket yöneticiliği veya üyeliği olmadığı, bu 570 kişiden 489’u hakkında MASAK Başkanlığı nezdinde dolandırıcılık, kumar-yasadışı bahis şüphesi, müşteri profiline uymayan şüpheli para transferi vb. şekilde istihbari kayıtlar olduğu belirlenmiş.

Bu kişilerden 248’inin kendi hesaplarına para gönderdikten sonra en fazla 20 dakika içerisinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşlarının banka hesaplarına transfer ettikleri ve buradan da dış cüzdanlara transfer yaptıkları anlaşılmış.

Gizli tanık ifadesinde, Payfix’in Halil Falyalı’ya ait olduğunu bunun haricinde yasadışı bahse hizmet veren ödeme kuruluşlarının Papara, Maldopay, Payfix, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Pay ve Ozanpay isimli firmalar olduğunu söylemiş.

Tanıyanlar bilir, Halil Falyalı KKTC’de yaşarken kumar ve bahis baronu olmuş daha sonra aracında uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü.

Haliyle gizli tanığın bu iddiaları iddianamenin baş şüphelisi Payfix’in sahibi Erkan Kork’a sorulmuş.

Kendisi daha önce hiçbir yerde çalışmadığını ve sigorta kaydının olmadığını, adına kayıtlı CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, Babilon Town, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek, Cashfix Teknoloji isimli şirketlerin olduğunu belirtmiş.

Şirketlerinin ortalama 250- 300 milyon TL kazandığını beyan etmiş.

Kendisine sorulan yasadışı bahis ile ilgili sorulara “Yasadışı bahisle mücadele etmek dışında farklı bir eylemim olmamıştır. Şirket ismimizin geçtiği illegal bahis eylemlerinde ya da dolandırıcılık eylemlerinde anlaşmalı olduğumuz ‘Achernar’ isimli şirket bizim yerimize tespit yapar bize bildirir, biz de bununla ilgili adli süreç başlatırız” demiş.

Kendisinden elde edildiği belirtilen dijital materyaller ile ilgili sorular yöneltilmiş. “Telefonunuzda bulunan not uygulamasında 1974ahmet***@ gmail.com eposta adresi ve şifresi kayıtlı. Ne amaçla nerede kullandınız?” diye sorulmuş.

Erkan Kork soruya, “Bu dijital materyaller asla tarafıma ait değildir. Nasıl elde edildiğini ve dosyaya konulduğu hakkında bilgi sahibi değilim” demiş. Hatta, “Delillerin hukuka aykırı deliller olduğu yönünde yazılı beyan ve itirazlarımı sunduk” diye belirtmiş.

Maskeleme yapılan “Fixturka” da sorulmuş. Kabul etmemiş. Egemen Mustafa Şener ve Halil Falyalı ile bağı sorulmuş. “İkisini de tanımam” demiş. Hesaplarında yaşanan artış sorulunca “Ben yüksek maaş alıyorum şirketlerimden, aile şirketleri ve aile parası yine benim hesaplarımda bulunmaktadır” diye cevaplamış.

Yine iddianamede yer alan gizli tanığın ifadesine göre Erkan Kork’un “Aypara Ödeme Kuruluşu” ve “İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ” isimli şirketleri satın aldığını belirtilmiş.

Hatta bunun için TCMB’ye başvuru yaptığını, Murat Çöpürkaya’nın Torun Center’da yatırım üzerine yeni açtığı bir şirket olduğunu, bu şirketin de yine bu sektörde faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olduğunu düşündüğünü, şirket ofislerini, Erkan Kork’un ve Hülya Turan’ın evlerini Trump Tower’a taşıdıklarını, Murat Çöpürkaya’nın ofisinin de burada olduğunu anlatmış.

Yapılan araştırmada Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde “CapitalTurk AŞ” tarafından 18 milyon 250 bin TL sermaye ve emisyon prim bedeli Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ’ye, 52 milyon 854 bin TL sermaye ve emisyon prim bedelinin ise İninal Ödeme ve Elektronik Para AŞ’ye ödendiği ödendiği görülmüş.

Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde CapitalTurk AŞ isimli şirketin 9 Aralık 2021 tarihinde Murat Çöpürkaya tarafından kurulduğu da tespit edilmiş.

Kurulumundan kısa süre sonra şirketin 52 milyon lira sermaye ve emisyon prim bedeli ile İninal Ödeme ve Elektronik Para Hiz. AŞ’yi, ardından da 18 milyon lira sermaye ve emisyon prim bedeli ile Aypara AŞ’yi satın aldığı anlaşılmış.

Baş döndürücü trafik değil mi?

Sonrasında bir şey fark edilmiş.

31 Ekim 2022 tarihli tutanak tespitinde Payfix AŞ ve İninal Ödeme AŞ isimli şirketlerin aynı adreste faaliyet gösterdikleri, ayrıca yapılan kontrolde Aypara’nın da diğer şirketler ile aynı adreste olduğu belirlenmiş.

Savcı haliyle Payfix’in sahibi Erkan Kork’a tüm bunları sormuş.

Savcılık ifadesinde açıklanan paraları okuduğunuzda ağzınız açık kalacak.

Onu da üçüncü yazıya saklayalım.