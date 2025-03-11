Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (4)

11 Mart 2025 Salı

Günlerdir art arda kaleme aldığım Payfix soruşturması ve hazırlanan iddianame ile ilgili yazıların sonuncusuna geldik.

Bir önceki yazımda Kirli Çark kitabımda yazdığım Yaşam Ayavefe, İlker Arabacı, Berkin Kaya, Nebil Serkan Zubari, Osman Güneş Çizmeci gibi isimlerin bu soruşturmada da karşıma çıktığımı anlatmıştım.

MASAK raporunda bu isimlerle ilgili yapılan tespitlerde, toplam 331 milyon doların “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş. Ayrıca:

- 123 milyon doların doğrudan “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği,

- 5.3 milyon doların Nebil Serkan Zubari’nin Binance Global bünyesindeki hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş.

MASAK’ın radarına giren Nebil Serkan Zubari’nin, “The Kingdom Bank” unvanlı kuruluş adına bu kripto varlıkları transfer ettiği görülmüş. Söz konusu şirketin “Dominika” (Dominik Cumhuriyeti değil) adlı Karayip ülkesinde kurulu olduğu ve web adresinin www. thekingdombank.com olduğu belirlenmiş. Bu “bankanın” kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yaptığı anlaşılmış.

Dahası milyonlarca doların gönderildiği adreslerden alt adreslere yapılan transferlerde, transferleri gerçekleştiren kişilerin hesaplarına kayıt sırasında verdikleri isimlerde dikkat çekici unsurlar olduğu görülmüş.

Söz konusu adreslerin, Türkiye’de yasadışı olarak sanal ortamda faaliyet gösteren bazı bahis sitelerinin isimlerini içerdiği tespit edilmiş. MASAK raporunda özellikle “Jeton” ifadesi dikkat çekiyor. “Jeton”, ülkemizde lisansı bulunmayan ancak yasadışı bahis ve casino gibi web sitelerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren bir ödeme şirketi. Ayrıntılarını Kirli Çark kitabımda da yazdım. Anlayacağınız yasadışı sanal bahis oynatmak için yatırılan para karşılığında jeton satmışlar.

MASAK raporunda Payfix üzerinden gerçekleşen 13 Mart 2023 tarihli işlemlerde, 211 bin 109 kişiye ait bir günlük hesap ve işlem bilgisi iletilmiş.

Bu bir günlük işlem hacmi kapsamında:

- Kuruluş nezdindeki cüzdana gelen toplam fon: 1 milyar 136 milyon TL,

- Cüzdandan giden toplam fon: 1 milyar 205 milyon TL olarak ölçülmüş.

Bu durum bir gün içerisinde toplam 2 milyar 342 milyon TL işlem gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Bir gün içerisinde 2.3 milyar TL akıl alır gibi değil.

Gelelim kitapta yer alan diğer isme: Tuzlaspor dosyasında adı geçen Osman Güneş Çizmeci.

Raporda “176 gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen kripto varlık aktarımları” başlıklı bölümde, bu kişiler tarafından kripto varlıkların aktarıldığı adreslerin “ortak adres” olduğu anlaşılmış.

Milyonlarca dolar gidip gelmiş. Bu paraların aktarıldığı hesaplardan birinin de Osman Güneş Çizmeci olduğu belirlenmiş.

Bununla birlikte, Osman Güneş Çizmeci’nin e-posta adresinin gunes@maldopay. com olduğu ve Çizmeci’nin Maldopay unvanlı kuruluşun ortak ve yöneticisi olarak görev yaptığı görülmüş.

Şirketin bağlantılarını aşağıdaki görselde görüyoruz.

Osman Güneş Çizmeci’nin Binance Global nezdindeki hesap hareketleri incelendiğinde:

- 17.11.2019- 18.08.2023 tarihleri arasında hesaplarına 2 bin 346 işlem ile kripto varlık olarak yaklaşık 172 milyon USD yatırıldığı,

- 18.11.2019- 24.08.2023 tarihleri arasında hesaplarından 1453 işlem ile kripto varlık olarak yaklaşık 169 milyon USD çekildiği tespit edilmiş.

Çizmeci’nin hesaplarına gelen kripto varlıkların önemli bir bölümünün, raporun “176 gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen kripto varlık aktarımları” başlıklı bölümünde yer alan kişilerden aktarıldığı anlaşılmış.

Burada mesele ne?

Hemen Payfix iddianamesinden aktarayım.

Payfix şirketinin yazılımsal altyapısını bahis sitelerine ödeme aracı olarak kullanarak para nakline aracılık ettiği düşünülüyor. Bunun için de yeterli şüphenin oluştuğu belirtilmiş.

Bu iddiaları sormak için Erkan Kork ile iletişim kurdum.

Kendisi yüz yüze konuşmak istediğini ifade etti. Kayıt alma şartı, bir gazeteci meslektaşımın şahitlik yapması ve görüşmenin halka açık bir kafede yapılması koşuluyla buluşmayı kabul ettim.

Gazeteci meslektaşım ile birlikte Erkan Kork ve basın danışmanı ile bir araya geldik. Görüşmede, iddianamede ve MASAK raporlarında yer alan bilgileri sordum.

Kendisi, 2017 yılında ByLock şüphesiyle gözaltına alındığını, daha sonra serbest bırakıldığını ve hakkında takipsizlik kararı verildiğini ifade etti. Ancak el konulan dijital materyallerinin teslim edilmediğini ve dört yıl sonra yeni bir soruşturma açıldığını belirtti. Bu süreçte, sözde elde edilen dijital materyallerin aleyhine kullanıldığını ve bunun hukuksuz olduğunu öne sürdü.

İddianamenin düzenlendiğini, ancak mahkemeler arasındaki yetki kargaşası nedeniyle yalnızca bir duruşmanın yapılabildiğini dile getirdi. Ayrıca yasadışı bahis firmaları veya bu firmaların adamları tarafından sistematik olarak tehdit edildiğini, bu tehditleri düzenli olarak savcılıklara bildirdiğini belirtti. Kendisi hakkında bir kişinin kumpas kurmaya çalıştığını, bu kişi hakkında tespit yaptırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

MASAK’ın yaptığı tespitlerin çoğunun aslında kendileri tarafından yapılıp bildirildiğini iddia etti. Her gün yüzlerce yasadışı bahis sitesini savcılıklara ve BTK’ye bildirdiğini gösteren belgeler sundu. Ayrıca yasadışı bahis firmaları tarafından tehdit edildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin kendilerini teftiş ettiğini belirtti.

Ailesinin ne iş yaptığını ve sermaye kaynağını sorduğumda net bir cevap alamadım; yalnızca varlıklı bir aileden geldiğini ifade etti. Nefes Mücevherat’tan bozdurulan altınların annesine ait ziynet eşyaları olduğunu söyledi. Banka alımı sırasında aile ziynet eşyalarını bozdurduklarını, ancak Flash TV’yi nasıl satın aldıklarının ayrı bir konu olduğunu belirtti. Haber yapacağımı söylediğimde, Bankacılık Kanunu’nu göz önünde bulundurmam gerektiğini birkaç kez vurguladı. Kendisine bir kumpas kurulduğunu, bunun ortaya çıkacağını belirtti.

Son gelişme: Yazıyı hazırlarken Merkez Bankası tarafından bazı ödeme kuruluşlarının faaliyet izinlerinin iptal edildiği veya kısıtlandığı bilgisi geldi.

İzinleri iptal edilen firmalar arasında Payfix de yer aldı. Karar geçen 5 Mart’ta alındı.

Sonuç olarak son dört yazımda da milyarlarca liralık yasadışı sanal bahis parasının döndüğü sistemi okudunuz. Savcılık makamı bunun başrol oyuncusunun Payfix firması olduğunu düşünüyor.

Binlerce hesap, on binlerce işlem, milyarlarca doları da MASAK raporu aktarıyor.

İddiaları ve açıklamaları aktardım, bu soruşturmayı, davayı ve gelişmeleri gün gün takip edip kamuoyuna aktaracağım.