Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (1)

08 Mart 2025 Cumartesi

Yasadışı bahis çarkının nasıl döndüğünü ailelerin nasıl dağıldığını ve toplumda yaşanan yozlaşmayı son kitabım Kirli Çark’ta anlattım.

Kitabım çıktıktan sonra uzun zamandır aradığım bir iddianame ve MASAK raporuna ulaştım. Zira yasadışı bahsin bitirilmesi için mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı çok doğru bir noktaya parmak basmış ve yasadışı bahis sitelerinin finans ayağı ile ilgili bir soruşturma başlatmış.

Tam bu noktada da elektronik para ödeme kuruluşu olan Payfix ve sahibi, yöneticileri hakkında iddianame düzenlemiş.

Öncelikle şunu belirtmeliyim, hem savcı hem de MASAK raporunu hazırlayan uzmanı tebrik ederim. İlk defa bu kadar net, bu kadar kapsamlı bir rapor ve iddianame görüyorum.

Tek yazıda anlatamayacağım kadar çok olay olduğu için yazı dizisi yapmaya karar verdim. Okuyacaklarınızın tamamı resmi belgelerde yer alan bilgilerdir. Hadi başlayalım.

Adı: Erkan Kork

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bu isim hakkında bir soruşturma başlatıyor. Havalimanında gözaltına alınıyor ve dijital materyallerine el konuluyor. Bu soruşturma neticesinde Erkan Kork takipsizlik kararı alıyor.

Sonrasında 2021 yılında Payfix için yeni bir soruşturma açılıyor. Erkan Kork bu soruşturmada da şüpheli. Savcılık 2017 yılında el konan dijital materyalleri inceleme yapmak için istiyor.

Dijital materyaller inceleniyor, MASAK araştırma yapıyor ve 28 Aralık 2023’te mali analiz raporunu hazırlayıp dosyaya sunuyor. Dosyaya gizli tanık beyanları giriyor ve dosya incelemesi sonucunda elde edilen veriler ile iddianame düzenleniyor.

Nasıl yani diyorsunuz, biliyorum. Payfix sahibi Erkan Kork ile de konuştum. Hepsini anlatacağım. Sıra sıra gidelim.

İddianamede 13 şüpheli var. İddianamede aynen şöyle belirtiliyor:

“Elde edilen verilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/linki oluşturulduğu belirlenmiştir. Buradan yapılan işlemin Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği görülmüştür. Bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşılmıştır. Bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edilmiştir.”

Ayrıca Troyin Teknoloji ve Bilişim AŞ isimli şirketle bağlantılı www.troyin.com sitesi üzerinden Coinmadeni isimli “sanal para yatırım ve değişim platformu” oluşturulduğu anlaşılmış.

Bu sitenin Erkan Kork ve Yavuz Fildiş tarafından oluşturulduğu, Skype yazışmalarında kullanıcı isimleri ve bağlantılı oldukları yasadışı bahis sitelerine dair hem yazışma hem de grup ismi şeklinde isimleri bulunan yasadışı bahis sitesinin finans işiyle uğraşan şahıslarla irtibatı da Erkan Kork’un kurduğu görülmüş.

Papara ve Paytopays üzerinden oyuncular tarafından yatırılan paranın Coinmadeni hesabına geçtiği, bu hesabın Yavuz Fildiş’in sahibi olduğu “Opal E-Ticaret Bilişim” şirketi olduğu anlaşılmış.

Erkan Kork’a iletilen istekleri Erkan Kork’un admin site yöneticisi olan Yavuz Fildiş’e ilettiği, Yavuz Fildiş tarafından talep edilen kişinin bakiyesine göre Bitcoin (BTC) kripto varlığa dönüştürerek istenen kripto varlık sağlayıcı hesabı/cüzdanına gönderdiği belirlenmiş. Paranın yasadışı bahis sitesinin nezdine/ kontrolüne geçmesinin sağlandığı görülmüş.

Erkan Kork hakkında inceleme yapılmış.

Şirketin 2021 yılından itibaren hesaplarında fahiş oranda artış olduğu tespit edilmiş. Payfix şirketi bünyesinde “kümelenme” şeklinde bir yapı olduğu, banka hesaplarından Payfix müşteri cüzdanlarına doğru fon akışı olduğu, bu fon akışının Payfix cüzdanları arasında devam ettiği anlaşılmış.

Payfix cüzdanlardan da tekrar başka banka hesaplarına doğru sonlandığı, örnek kümede belirtildiği gibi fonların öncelikle 3-4 hesapta yoğunlaştığı belirlenmiş. Bu hesapların da biriken bakiyeleri tek bir hesaba transfer ettiği, bu tek bir hesaba gönderilen bakiyenin de şahsın banka hesabına gönderilerek Payfix sisteminden çıkarıldığını, kimi hesapların yatırım hesabı gibi çok sayıda kişiden küçük tutarlı fonlar aldıkları, bunları üst seviyedeki hesaplara ilettikleri tespit edilmiş.

Ayrıca dijital materyallerde Ahmet Ö. ismine kayıtlı bir mail ve e-posta hesabının kullanılması dikkat çekmiş. Skype, WhatsApp üzerinden kurmuş oldukları gruplar ile görev dağılımları, birçok bahis sitesi ile ilgili reklam yaptıkları, sistemin çalışıp çalışmadığına dair kontroller yaptıkları tespit edilmiş.

Bu sadece hazırlanan iddianamedeki belirlenen işleyişe dair bir anlatımı kapsıyor. Tüm Türkiye’den toplanan para on milyarlarca lira büyüklüğünde. Ben ilk okuduğumda tahayyül edemedim. Nasıl böyle bir sistem kurulmuş, yasadışı sanal bahis bataklığına nasıl bu kadar insanımız düşmüş hayret ettim.

Yazı dizisinin yarınki bölümünde de iddianamede atıf yapılan MASAK raporuna dikkati çekeceğim. Yüz binlerce hesap yüz binlerce insan bu işin içerisinde.

Hepsi belgeli, hepsi resmi tespitlere dayanıyor. Yarınki yazıda sayıları açıklayacağım.