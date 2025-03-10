Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (3)

10 Mart 2025 Pazartesi

Yazı dizisinin ilkinde Payfix adlı elektronik ödeme sistemi üzerinden nasıl yasadışı bahis ve karapara aklama olaylarının belirlendiğini kamuoyuna açıklamıştım.

İkincisinde ise Payfix’in sahibi Erkan Kork hakkında düzenlenen iddianame ve bu iddianamenin atıf yaptığı MASAK raporundaki bilgileri aktarmıştım.

İlk iki yazıda gördük ki on binlerce Payfix hesabının bağlı olduğu bir yapı, “kümeleme” yöntemiyle hayatın olağan akışının dışında bir para hareketliliği geçiriyordu.

“Kümelenme” dedikleri de binlerce piyon hesaptan orta kademedeki hesaplara aktarılan paraların, kademeli bir şekilde tek bir ana hesaba aktarılmasını anlatıyor.

Aşağıdaki görsel ile kümelenmeyi özetleyebiliriz:

Yapılan tespitlerde, Payfix şirketi ile birlikte CapitalTürk, Aypara, İninal Ödeme AŞ gibi başka firmaların da aynı adreste olduğu belirlenmişti.

Haliyle savcı, Erkan Kork’a “Anlat bakalım” dedi. Hatta bununla da yetinmeyip 28 Aralık 2023 tarihli mali analiz raporunu da önüne koydu.

Bu raporda, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ ile Erkan Kork ve Payfix arasındaki para transferleri yer alıyordu.

- Erkan Kork tarafından Bank Hapoalim BM hesabına 45 milyon TL gönderildiği, bu işlem öncesinde Erkan Kork’un hesabına:

- Nefes Mücevherat Takı Ticaret ve Sanayi AŞ’den 5 işlemde toplam 31 milyon 800 bin TL,

- Mehmet Koçak adlı şahıstan da 4 işlemde toplam 28 milyon 999 bin 920 TL geldiği anlaşıldı.

8 Eylül 2023 saat 16.00’da Erkan Kork tarafından Bank Hapoalim BM hesabına 144 milyon 500 bin TL gönderildiği, bu işlem öncesinde Erkan Kork’un hesabına:

- Yine Nefes Mücevherat AŞ’den 20 işlemde toplamda 110 milyon 245 bin TL,

- Mehmet Koçak isimli şahıstan 2 işlemde toplamda 9 milyon 365 bin 700 TL,

- Yiğit Saraç isimli şahıstan da 3 işlemde toplamda 24 milyon 767 bin 100 TL para geldiği belirlenmiş.

Tüm işlemler ile birlikte toplamda 144 milyon 377 bin 800 TL para geldiği tespit edilmiş.

Savcılık da Erkan Kork’a bu para transferlerini açıklayın, aranızdaki ticari ilişki nedir diye sormuş.

Erkan Kork cevabında şunları söylemiş:

“Yukarıda ismi geçen şahıslar, benim şirketimin çalışanları olup paraların havale edildiği dönemde şahsıma ait nakit ihtiyacım sebebiyle ve bu ihtiyacımı aynı gün gidermek zorunda olmamdan dolayı, çalıştığım altıncıdan (Nadir Döviz ve Altın) bir kısmını satabildim. Geri kalan miktar ise yukarıda ismi geçen çalışanlar tarafından farklı yerlerde nakde çevrilerek bankacılık sistemi üzerinden hesabıma gönderilmiştir. Bu işlemler, reel bankacılık kapsamında normal işlemler olup herhangi bir illegal durum söz konusu değildir. Öncesinde altın olarak bulunan mal varlığım, nakit olarak hesabıma yatırılmıştır.”

Ne kadar çok mücevheri varmış değil mi? İnsanın telaffuz ederken bile zorlandığı rakamlar.

Savcılık da şaşırmış olacak ki paraların kaynağını sormuş.

Erkan Kork da şu cevabı vermiş:

“Benim şahsi ve şirkette bulunan hesaplarımda yer alan havale aktarımları ile gelen ve giden paralar, ticari ve iş amaçlıdır. Genel olarak bir kısmı yardım amaçlı aktarılmış paralardır. Şahısların hemen hemen hepsi tanıdığım ve ilişkimi sürdürdüğüm kişilerdir. Burada kesinlikle bir bahis ilişkisi söz konusu olmadığı gibi herhangi bir illegal paranın aklanması durumu da mevcut değildir.”

MASAK raporuna baktım.

Nefes Mücevherat hesaplarından;

- Hamza Kork’un hesaplarına, 2023 yılında 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 10 gün içerisinde 127 milyon TL,

- Erkan Kork’un hesaplarına, 2023 yılında 29 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 10 gün içerisinde toplam 142 milyon TL,

- Murat Çöpürkaya’nın hesaplarına, 2021 yılında 14-20 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 1 hafta içerisinde toplam 36 milyon TL tutarında (2.232.500 Avro) para geldiği anlaşılmış.

Hatta... Üç işlemde 24 milyon lirayı Erkan Kork’a gönderen Yiğit Saraç’ın eski Garanti Bankası müşteri temsilcisi olduğu belirlenmiş.

2022 yılı ocak ayına kadar Garanti Bankası müşteri temsilcisi olan Yiğit Saraç’ın 14 milyon TL tutarında nakidi (496.000 Avro) döviz bürosunda bozdurduğu görülmüş. Üstelik bu tutarın da içinde olduğu toplam 24 milyon TL’yi iki gün içinde Erkan Kork’un hesabına gönderdiği tespit edilmiş.

Savcılık bu isimlerden önce Murat Çöpürkaya’ya sistemin işleyişini sormuş.

Savcı sorusunda demiş ki:

“Şahsi hesabınıza, 2017-2023 yılları arasında 3 bin 509 işlemde toplam 270 milyon TL para girişi olduğu ve 2 bin 106 işlemde toplam 173 milyon TL para çıkışı olduğu tespit edilmiştir.

Sahibi olduğunuz CapitalTürk AŞ hesabında ise:

- 198 işlemde toplam 503 milyon TL para çıkışı olduğu,

- 115 işlemde 458 milyon TL para girişi olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda yer alan hesap hareketlerinin mahiyeti hakkında ifadenizi veriniz.”

Murat Çöpürkaya ise çok uzatmadan “Şahsım ile CapitalTürk şirketi arasında gerçekleşen hesap hareketlilikleri, şirketin ve şirket bünyesinde bulunan diğer firmaların devamlılığını sağlamak adına, destek amaçlı para gönderim işlemleridir. Bu işlemler, iş hayatında rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdendir” ifadelerini kullanmış.

Tam da bu noktada Kirli Çark kitabımda yazdığım Yaşam Ayavefe, İlker Arabacı, Berkin Kaya, Nebil Serkan Zubari, Osman Güneş Çizmeci gibi isimler MASAK raporunda karşıma çıktı.

Farkındayım çok isim oldu. Bu isimleri de yarınki yazıda anlatırım. Aslında üç aşağı beş yukarı hepsi aynı yolun yolcusu.

Zaten tüm derdim karanlık bir dünyayı, baronlarıyla piyonlarıyla aydınlatmak.