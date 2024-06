Odasında 'böcek' bulunmuştu... Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir: 'Bizim gizlimiz, saklımız yok'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:41

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:51

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyede “böcek” olarak isimlendirilen dinleme cihazı bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dinleme cihazının kendisinin de kullandığı belediye başkan yardımcısının odasında bulunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Torbalı'mızda 60 mahalle var. Seçim bittikten sonra hem teşekkür babında hem de muhtarlarımızla güncel sorunları konuşmak babında halkımızla birlikte. 60 mahalleyi tura çıktım. Zaten belediyede çok durmadım. Tabii bu tür şeyler çok yanlış. Bizim, gizlimiz saklımız da yok. Bütün her yerde söylüyorum; Torbalı'da şeffaf bir belediyecilik inşa edeceğiz. 6 ayda bir bilboardlarımıza gelir gider tablolarımızı asacağız. Ne aldık, ne yaptık? Hepsini halkımızla paylaşacağız. Hatta mahalle buluşmalarımızda da neler yapıyoruz? Anbean her şey halkımızla paylaşılarak yapılıyor. İnşallah bu son olur. Bu tür şeylere ihtiyaç yok. Kim ne öğrenmek istiyorsa Torbalı Belediyesi'nin kapıları herkese açık, gelip bize sorabilirler. Direkt birim amirlerimize sorabilirler. Başkan yardımcılarımıza sorabilirler. Biz de ne soruyorlarsa açık yüreklilikle her şeye cevap verebiliriz."

"İNŞALLAH, YAPANLAR TEZ ZAMANDA BULUNUR"

Dinleme cihazının bir temizlik görevlisi tarafından oda temizlenirken bulunduğunu belirten Demir, "Temizlikçi odayı temizlerken eli bir şeye takılıyor. Oradan çıkıyor. Bu pilli, direkt dışarıdan 2 kilometre çapında dinleniyormuş. Ya kiralık bir yerde ya da arabanın içinde dinleniyormuş. Polislerimizin söylediği. Biz de bu kadarını biliyoruz" diye konuştu.

Dinleme cihazlarının bulunmasının ardından bir soruşturma başlatıldığını da ifade eden Demir, "Süreci takip ediyorum. İnşallah, yapanlar tez zamanda bulunur. Gerekli cezayı da alırlar" diye konuştu.