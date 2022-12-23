Okulda skandal uygulama: Müdür karma eğitime son verdi!

23 Aralık 2022 Cuma, 16:27

Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan Genç Anadolu Lisesi’nde bazı sınıflarda karma eğitime son verilerek kız ve erkek öğrencilerinin sınıfları ayrıldı.

Okul yönetimi, bununla yetinmeyerek öğrenciler arasında referandum düzenledi. Yeni eğitim yılının başından itibaren bazı sınıflarda hayata geçirildiği ortaya çıkan bu uygulama, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tarafından Meclis gündemine taşındı.

Kaya, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl’ün Genç İlçesinde, Genç Anadolu Lisesi müdürü Abdurrahman Yılmaz, bazı sınıflarda karma eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırmıştır. Okul yönetimi, daha sonra da öğrenciler arasında “referandum” düzenlemiştir. Uygulamanın yeni eğitim yılının başından itibaren uygulandığı ortaya çıkmıştır.

Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Bazı sınıflarımızda karma eğitim var, bazılarında da velilerimizin isteği ile farklı bir uygulama var. Tamamen velilerin isteği ile olan bir şey” açıklamasını yaparak kendini savunmuştur.

Olay Eğitim Sen Bingöl Şubesinin yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştır. Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.” hükmüne rağmen, okul müdürünün velilerin talebiyle karma eğitime son vermesi, eğitim camiasında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır."

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: