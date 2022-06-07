Olası operasyon öncesi Kilis'te sessizlik hakim

07 Haziran 2022 Salı, 19:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "güvenli bölge oluşturma için yeni bir safhaya geçiyoruz" diyerek Fırat Nehri’nin batısındaki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerini işaret etti.

Türkiye’nin daha önce gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası kontrolünde tuttuğu Suriye’nin Afrin ve Azez bölgeleri sınırında bulunan Kilis’te ise sessizlik hakim.

Hayatın olağan akışında olduğu gözlenen Kilis’te konuşan yurttaşlardan bazıları Erdoğan’ın açıkladığı olası operasyona destek verdiklerini ifade ederken, bazı yurttaşlar ise yeni bir operasyonun ekonomiyi daha da zayıflatacağını dile getirdi.

VOA Türkçe’den Orhan Erkılıç'ın haberine göre, olası operasyon kararını desteklediğini ifade eden esnaf Murat Özkarlıoğlu, “Terör örgütlerine koridor açılmasın diye devletimizin arkasındayız. Olası bir operasyon beni tedirgin etmez, ben devletimin milletimin yanındayım. Savaş çıktığı zaman gerekirse biz de koşarak gider savaşırız’’ dedi.

Suriye’ye yönelik olası sınır ötesi operasyonun yurttaşları ekonomik olarak derinden etkileyeceğine dikkati çeken Mehmet Duman ise, “Bu zamlar, bu pahalılık hep bu operasyonlar yüzünden. Biz çiftçilik yapıyoruz, ne elektriğin ödeneceği var ne de gübrenin. İçinden çıkılmaz bir hal aldı artık durumumuz. Perişan durumdayız’’ diye konuştu.

Olası bir operasyonun Kilisliler açısından iyi olacağını vurgulayan Ökkeş Göktaşlı ise, “Eğer askerimiz oraya bir operasyon yaparsa, biz artık burada rahat uyuruz. Sınıra yakın olduğumuz için en ufak bir şeyde kıyamet kopuyor. Yanımızda bombalar patlıyor. Çoluk çocuk var bu durum bizi çok tedirgin ediyor. Ama bir operasyon olursa askerimiz onların kökünü kazıyacak. Böyle bir operasyonun olması şarttı’’ şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Orhan Erkılıç

Olası operasyona destek verdiğini ve operasyon sonrası Türkiye’deki Suriyeliler'in de ülkelerine gönderilmelerini istediğini ifade eden Cuma Samancı ise, şöyle konuştu: