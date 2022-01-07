Özel harekattan 'Yamaçlı grubu'na baskın: Çok sayıda gözaltı

Adana’da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında “Yamaçlı” grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

İHA
07 Ocak 2022 Cuma, 08:38
Özel harekattan 'Yamaçlı grubu'na baskın: Çok sayıda gözaltı
Abone Ol google-news

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan IŞİD 'emir'i Mahmut Özden'in kurduğu belirtilen 'Yamaçlı' grubunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler