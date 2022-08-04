Son Dakika: KPSS iptal edildi, CHP'den jet yanıt geldi: 'Tek tek yargı önüne çıkarılmalı'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:02

Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığında yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından KPSS'nin iptal edildiğini duyurdu.

6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'da yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıklayan Ersoy, yeni takvimin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adayların gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret alınmayacağını açıkladı. Ersoy'un açıklamalarının ardından çok sayıda siyasi ve yurttaş sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

TEPKİ YAĞDI!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya paylaşımına, "Ülkeyi uçuracağız" dediler. Sınav sorularını uçurdular. Gençlerin emeğini, hayallerini ve geleceğini çaldılar. Bıraktık ülkeyi, sağlıklı bir sınav sürecini bile yönetemediler. Yeter artık! Emaneti sahibine geri verin. Getirin sandığı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gençlerin emeklerini ve hayallerini çaldınız. ÖSYM Başkanı şimdi de çıkmış, “adaylardan özür diliyoruz” diyor. Şimdi hangi yüzle yeni sınavı yapacaksınız, millet size nasıl güvenecek? Derhal erken seçime gidilmeli ve acilen Türkiye bu çürümüş AKP zihniyetinden kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gençlerin emeklerini ve hayallerini çaldınız. ÖSYM Başkanı şimdi de çıkmış, “adaylardan özür diliyoruz” diyor. Şimdi hangi yüzle yeni sınavı yapacaksınız, millet size nasıl güvenecek? Derhal erken seçime gidilmeli ve acilen Türkiye bu çürümüş AKP zihniyetinden kurtulmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise Twitter'dan, "Bu emek hırsızlığında, bu rezalette kimin parmağı varsa tek tek yargı önüne çıkarılmalı. 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi!" diyerek tepki gösterdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "KPSS’nin dahi yapılamadığı bir sistemin ayakta kalma şansı yoktur. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, "31 Temmuz'da yapılan #KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı. Yetmez, bu skandalı yaratanlar, sınavın iptal olmasına sebep olanlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır!" dedi.

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