TBMM kürsüsünde Kürtçe konuşma tartışması

06 Aralık 2022 Salı, 19:41

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, kürsüye gelerek Kürtçe konuşmaya başladı. Bugünkü birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar bir süre sonra Taşçıer’i uyardı. Akar, “Herkesin bir anadili var. Benim de anadilim var. Kürsüde ben de anadilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz. Birçok arkadaşımın farklı farklı anadilleri var. Hepimizin anlayabilmesi için resmi dil olan Türkçe ile konuşmaya devam ediyorum. Bir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar” dedi.

Akar, daha önce de Kürtçe konuşan milletvekilleri olduğu ve konuşmasının bir kısmını Kürtçe olarak yapmasına izin verdiğini açıkladı. Taşçıer, Kürtçe konuşmaya devam edeceğini söyledi. Akar, kalan süresini resmi dil olan Türkçe ile kullanmasını istedi, ancak Taşçıer Kürtçe konuşmakta ısrar etti. Bunun üzerine Akar, Taşçıer’in mikrofonunu kapattı.

BEŞTAŞ: MECLİS’İN BEŞTE BİRİ İDDİA EDİYORUM ANLIYORDUR.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı:

“Kurulan Kürtçe cümleleri bizzat hatipler Türkçe’ye çeviriyor. Bizim derdimiz ya da hatibimizin derdi, burada kimsenin anlamadığı, ki vardır anlayan, burada yüzlerce Kürtçe bilen milletvekili var. Meclis’in beşte dördü anlamayabilir ama beşte biri iddia ediyorum anlıyordur. Bu dil Türkiye’de yaşayan 30 milyonu aşkın Kürt’ün dilidir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi, vergi vermiyor mu? Meclis Başkanının bizzat bu konuda açıklaması var. Diyor ki ‘Türkçe dışında başka bir dille konuşma, ibare olabilir ama cümleler kurulduğu zaman bunlar dipnot gösteriliyor’. Dün bizim Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve Parti Sözcümüz Ebru Günay’ın konuştuğu cümleler arasında ‘Jin, jiyan, azadi’ vardı. Jin, jiyan, azadiyi bu Meclis ya da dünyada anlamayan tek bir yurttaş var mı? Ama ne oluyor, tutanaklara yıldız ve dipnot olarak geçiyor. hatibimizin konuşmasını kesmeniz despotik bir tavırdır.”

"ANA DİLE KARŞI DEĞİLİM"

Akar ise şu karşılığı verdi:

“Biz burayı İçtüzük'e göre yönetiyoruz, 66. maddede belirtilmiş... Ben Kürt diline de karşı değilim, anadile de karşı değilim. Benim anadilim de farklı. Ben de konuştuğum zaman siz de anlayamayacaksınız. Yaşadık bunu, benim uygulamamdır bu. Bir cümle kurabilir, bir deyim söyleyebilir. Anadilde söyleyebilir. Ama tercüme ederse, bu dil bizim resmi dilimiz Türkçe dilidir. Tercüme ederse biz de görüşmeleri sürdürebilir ve anlayabiliriz. 30 milyon Kürt diyorsunuz anlıyor ama geri kalan 50 milyon da anlamıyor. Amaç burada 86 milyonun anlamasıdır bu olayı.”



Akar, “Anadil değil uluslararası bir dille de konuşabilir, ama anlamıyorsak buna da izin vermeyiz” diye konuştu.

İtirazın sürmesi üzerine Haydar Akar birleşime ara verdi.