YSK'ye itiraz için son gün

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:27

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:28

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Tutanaklara karşı seçimin ertesi günü itirazlar yapıldı ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını verdi.

SAAT VERİLDİ

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna dün saat 17.00’ye kadar itiraz edildi. Bu itirazlara karşı il seçim kurullarınca saat 23.59’a kadar karar verildi.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya bugün saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek.

DAHA SONRA NE OLACAK?

YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.