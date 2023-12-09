Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor.
Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
Crystal Palace, Premier Lig'de evinde Bournemouth'a 2-0 mağlup olmuştu.
Liverpool ise deplasmanda Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.
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