Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:27
Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor.

Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

Crystal Palace, Premier Lig'de evinde Bournemouth'a 2-0 mağlup olmuştu.

Liverpool ise deplasmanda Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.


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