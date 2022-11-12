Ergin Ataman: 'Galibiyeti küçümsemeyin'
Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Kimse Belçika'yı küçümsemesin. Bu takım, bir önceki maçta Sırbistan'ı, Sırbistan'da yendi. Bizi şimdi çok zorlu bir maç bekliyor" dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika galibiyeti sonrası konuştu.
Ataman, "Çocukları kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışır şekilde, tam bir takım oyunu oynadılar. Müthiş savunma yaptılar. Seyirci de çok iyiydi" dedi.
Deneyimli başantrenör ayrıca, "Takım halinde hep birlikte mücadele ederek çok değerli bir galibiyet aldık. Kimse Belçika'yı küçümsemesin. Bu takım, bir önceki maçta Sırbistan'ı, Sırbistan'da yendi. Bizi şimdi çok zorlu bir maç bekliyor. Aynı mücadeleyi Sırbistan karşısında verip, kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışan, gurur dolu bir mücadele gösterdiler. Anlamlı bir gün. Hele ki dün Ata'mızın ölüm yıl dönümünden sonra bugün böylesine anlamlı bir mücadeleyi gösterdikleri için bütün çocuklarımı kutluyorum" diye konuştu.
Hücumda topu çok iyi paylaştıklarını aktaran Ergin Ataman, "Belçika'nın kısalarına yoğun baskı yapmayı planlamıştık. Maç içerisinde 12 oyuncuyu da döndürerek özellikle kısaları baskı altına almaya çalıştık. Çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bir galibiyet sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeyecek ama bu sayı farkı bizim için ileri maçlarda önemli olabilir. Önümüzde Sırbistan maçı var. Daha farklı bir takım. Belçika'nın 2 ay önce Dünya Kupası eleme maçında Belgrad'da Sırbistan'ı yendiğini düşünürsek... Yarından itibaren Sırbistan maçına hazırlanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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