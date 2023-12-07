Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:31
Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

EVERTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.

Everton ise Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


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