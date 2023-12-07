Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
EVERTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Newcastle United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.
Everton ise Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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