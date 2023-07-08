Galatasaray'da 10 eksik: Avusturya kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampa katılacak futbolcuları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:22
Galatasaray'da 10 eksik: Avusturya kamp kadrosu belli oldu!
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da yapacağı kampla devam edecek.

Sarı-kırmızılıların, Avusturya kampı kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Lucas Torreira ise kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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