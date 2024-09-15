Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 11:13
Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.

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