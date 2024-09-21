Dev maç öncesi nefesler tutuldu: İşte dakika dakika derbi öncesi gelişmeler!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte derbi öncesi son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dakika dakika yaşanan gelişmeler...
10.00: Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi. Maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.
11.00: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarlar için bir uyarı paylaşımı yapıldı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 14.00'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 15.00'te Kadıköy'e hareket edilecektir. Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarımız için passolig gişesi açılacak olup; Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik passolig kart verilmeyecektir."
12.05: Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Derbide asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevi ise Volkan Ahmet Narinç'e verildi.
13.00: Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe maçının oynanacağı saatlerdeki hava durumu açıklandı.
14.00: Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe maçına parçalı formayla çıkılacağı duyuruldu.
14.29: Galatasaray'da Yusuf Demir ile sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin maç kadrosunda yer almayacak.
15.12: Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar, Eminönü İskelesi'nden kalkan vapur ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.
15.30: Galatasaraylı taraftarlar, RAMS Park'tan otobülere bindirilerek Ülker Stadyumu'na hareket etti
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