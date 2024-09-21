Dev maç öncesi nefesler tutuldu: İşte dakika dakika derbi öncesi gelişmeler!

11.00: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarlar için bir uyarı paylaşımı yapıldı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 14.00'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 15.00'te Kadıköy'e hareket edilecektir. Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarımız için passolig gişesi açılacak olup; Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik passolig kart verilmeyecektir."