Dev maçta yıldızlar geçidi... Tarihin en pahalı derbisi!

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİLERİ

Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen 100 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ikinci sırada yer alırken, milli futbolcuyu piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez ve Brezilyalı Gabriel Sara takip ediyor.