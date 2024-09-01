Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 13:53
Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Candeniz Velioğlu yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.15'te başlayacak.

Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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