Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.15'te başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Candeniz Velioğlu yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.15'te başlayacak.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!