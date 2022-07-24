Joao Pedro: Fenerbahçe'yi Alex'ten dinledim

"BÜYÜLEYİCİ..."

"Başlangıçta yeni bir şehir tedirginlik yaratır ama ailemle şehri gezdik ve büyülendik. Güzel ve büyüleyici bir şehir. Kocaman metropol. Oğlum taraftarlarımızın ne kadar büyük ve tutkulu olduğu görünce çok heyecanlandı. Maçlara gelmek için sabırsızlanıyor. Futbola aşık ve burada olduğu için çok mutlu. Burada çok pozitif karşılandık. Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği…Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik.

Sezon başlarken kendime yeni hedefler belirlerim. Performans olarak ulaşmak istediğim hedeflerim var ama bunları sır olarak saklamak isterim. Sezon sonu söyleyebilirim."