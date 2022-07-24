Joao Pedro: Fenerbahçe'yi Alex'ten dinledim
"FENERBAHÇE'Yİ ALEX'TEN DİNLEDİM"
“Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Bir oyuncunun kendini evinde hissetmesi çok önemli. İnanılmaz bir atmosfer var. Benim yapmam gereken en kısa sürede buraya adapte olmak ve elimden geleni yapmak. Fenerbahçe’yi biliyordum ama tabii çok detaylı değil. Alex’ten burayı çok dinledim çünkü o benim için büyük bir isim. Bruno Alves daha önceden takım arkadaşımdı, onunla konuşmuştum. Christian’la konuştum. Çok fazla bilgi alma imkanım oldu. 3 sene öncede buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlarda benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı."
"FENERBAHÇE’Yİ TERCİH ETME SEBEPLERİMDEN BİRİ DE JORGE JESUS’TU"
"Jorge Jesus büyük bir antrenör. Ona karşı daha önce oynama fırsatı yakalamıştım. Flamengo takımında inanılmaz işler yaptı. Oradaki elde ettiği başarı Brezilya’da daha yakından tanınmasını sağladı. Kendisiyle tanışmıştım. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de o. Her zaman kazanmayı isteyen bir teknik adam. Kazanamasa da oyuncularından her zaman elinden geleni yapmasını isteyen bir teknik direktör."
"TARAFTARLARDAN ÇOK SAYIDA MESAJ ALDIM"
"Benimle ilgili haberler çıkmaya başladığı ilk andan itibaren taraftarlardan bir sürü mesaj aldım. Bir oyuncu için bu sevindirici bir gelişme. Ne kadar istendiğinizi gösteriyor ama aynı zamanda üzerinizdeki sorumluluğu da arttırıyor. Bu tarz oyuncular bu sorumluluğun altından kalkabilecek oyunculardır. Bu tarz tepkiler bizim için sevindirici."
"TAKIMI GÜÇLENDİREN SAHA DIŞI BİRLİKTELİKTİR"
"Her zaman takım arkadaşlarına yardım etmeyi seven biriyim. İtalya’da da tarihi büyük bir kulüpte oynadım. Orada da saha dışında liderlik yapmaya çalışıyordum. Burada da elimden geldiğince saha dışında da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ancak bu şekilde başarılara ulaşabiliriz. Kariyerimde başarmak istediğim daha çok fazla şey var. Takımı güçlendiren saha dışındaki birlikteliktir. Hayatı keyif alarak, eğlenerek yaşamaya çalışan birisiyim. Büyük bir kulüpte olduğumu biliyorum. Sorumluluklarım çerçevesinde elimden geleni yapmaya çalışacağım."
"BÜYÜLEYİCİ..."
"Başlangıçta yeni bir şehir tedirginlik yaratır ama ailemle şehri gezdik ve büyülendik. Güzel ve büyüleyici bir şehir. Kocaman metropol. Oğlum taraftarlarımızın ne kadar büyük ve tutkulu olduğu görünce çok heyecanlandı. Maçlara gelmek için sabırsızlanıyor. Futbola aşık ve burada olduğu için çok mutlu. Burada çok pozitif karşılandık. Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği…Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik.
Sezon başlarken kendime yeni hedefler belirlerim. Performans olarak ulaşmak istediğim hedeflerim var ama bunları sır olarak saklamak isterim. Sezon sonu söyleyebilirim."
"HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN OYNAYAN BİR TAKIMDA OYNAMA HAYALİM VARDI"
"Futbola başlayabilmek için her şeyden önce Tanrı’nın verdiği bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Futbola aşık bir çocuktum. Sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Hayatım boyunca çok çalıştım. Kolay olmadı ama bu çalışmalarımın sonucunda son yıllarda başardıklarımla buraya gelmenin biletini aldım. Her zaman şampiyonluklar için oynayan bir takımda oynama hayalim vardı. "
"FUTBOLDA DETAYLAR FARK YARATIR"
"Özellikle burada olduğu gibi yüksek seviyede oynayan takımdaysanız, her pozitif detay fark yaratıyor. Çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel ortam sezon boyunca bize yardımcı olacak muhakkak çünkü sezon boyunca zorluklarda yaşayacağız. Yaşadığımız zorluklardan sahip olduğumuz birliktelik ve arkadaşlıkla çıkacağız. Her şeyi kazanmak istiyorsanız ufak detaylar fark yaratıyor."
"BU KULÜP ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"
"Taraftarlarımıza beni çok güzel karşıladıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Gerçekten iyi karşılanmak çok önemli. Huzurlu bir yerde olduğunuzu hissetmek çok önemli. Buraya geleli az bir süre oldu ama gördüm ki bu kulüpte çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, herkes tek bir hedef için odaklanmış. Bu kulüpte bunu hak ediyor. Hiç şüphe yok ki taraftarlarımızın desteği arkamızda olursa biz şampiyon olabiliriz."
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