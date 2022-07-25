Jorge Jesus'un Enner Valencia kararı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:42
<p>Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin 4 milyon Euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Jorge Jesus'un kararıyla kesin olarak takımda kalacak. Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.</p>

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin 4 milyon Euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Jorge Jesus'un kararıyla kesin olarak takımda kalacak. Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.

<p><strong>Akşam</strong>'ın haberine göre Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro talep ettiği Valencia'ya talipler olsa da söz konusu seviyelerde bir teklif gelmedi. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında ilk 11'de şans verdiği Ekvadorlu hücumcuyla ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.</p>

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro talep ettiği Valencia'ya talipler olsa da söz konusu seviyelerde bir teklif gelmedi. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında ilk 11'de şans verdiği Ekvadorlu hücumcuyla ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.

<p>Jesus'un Valencia'nın satılmasını istemediği iddia edildi. Portekizli hoca, tecrübeli forvetinin sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlamasını istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk düşüncesi bu olmasa da Jorge Jesus'un talebi üzerine Enner Valencia'nın satılacak isimler arasından çıkarıldığı belirtiliyor.</p>

Jesus'un Valencia'nın satılmasını istemediği iddia edildi. Portekizli hoca, tecrübeli forvetinin sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlamasını istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk düşüncesi bu olmasa da Jorge Jesus'un talebi üzerine Enner Valencia'nın satılacak isimler arasından çıkarıldığı belirtiliyor.

<p>Böylece kasım ayında 33 yaşına girecek olan Enner Valencia, 1 yıl kalan kontratını Fenerbahçe'de bitirip 2022-23 sezonu sonunda sarı-lacivertlilere veda edecek.</p>

Böylece kasım ayında 33 yaşına girecek olan Enner Valencia, 1 yıl kalan kontratını Fenerbahçe'de bitirip 2022-23 sezonu sonunda sarı-lacivertlilere veda edecek.

<p>Fenerbahçe formasıyla toplam 69 maça çıkan Enner Valencia 26 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.</p>

Fenerbahçe formasıyla toplam 69 maça çıkan Enner Valencia 26 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

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