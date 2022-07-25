Jorge Jesus'un Enner Valencia kararı belli oldu

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro talep ettiği Valencia'ya talipler olsa da söz konusu seviyelerde bir teklif gelmedi. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında ilk 11'de şans verdiği Ekvadorlu hücumcuyla ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.