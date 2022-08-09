Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a: Rakibi küçümsüyor
"JESUS RAKİBİ KÜÇÜK GÖRÜYOR"
"Beklediğimiz çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında."
"GUSTAVO DA SİSTEME UYMUYOR"
"Bu sisteme uymaya bilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeye hakkı yok. Ama küsmez de diyemezsin. Bruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncun var o da Valencia. sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsan bu 1 puan iyidir."
"SABIR GÖSTERİLMELİ"
"Fenerbahçe'nin hızlı oynaması iyi bir şey ama büyük bir oyuncu yok. Düşünce hızı kötü değil ama ikinci bölgeyi boş bıraktığınız zaman sıkıntı. 7 pozisyon verip 3 gol yiyorsanız sıkıntı. Zevkli heyecanlı ve Fenerbahçe'nin Jesus'la sabra ihtiyacı var. Maç öncesi tempodan dolayı kazanacağını düşünüyordum. Ama maç için 2-1 olmasına rağmen kazanamaz dedim."
"DUYGUSALLIĞA GEREK YOK"
"Bir oyuncuya net olarak bakarsın hücumcu mu diye. Peres hücumcu oyuncu değil. Transfer oyuncularını tutmaya çalışıyor hoca. Duygusallığa gerek yok. İsmail hoca da Jesus da 3 puanımı alayım diyor. Arda ile bundan kötüsü olma ihtimali yok. Perşembe günü mutlaka oynatacak Arda'yı. Ama bugün 50 bin kişinin önünde çıkar oynat. Bu sistemde Arda'ya yer yok. Bazı sistemde hocalar yıldız yaratır. Bazı sistemde de yıldızlar körelir."
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