Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a: Rakibi küçümsüyor

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 09:09
<p>Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçı TV8,5'da değerlendirdi.</p>

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçı TV8,5'da değerlendirdi.

<p><strong>"JESUS RAKİBİ KÜÇÜK GÖRÜYOR"</strong></p> <p>"Beklediğimiz çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında."</p>

"JESUS RAKİBİ KÜÇÜK GÖRÜYOR"

"Beklediğimiz çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında."

<p><strong>"İLK YARIDA EN İYİ OYUNCU ALTAY'DI"</strong></p> <p>"İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı bunda bir tuhaflık olmalı. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Jorge Jesus'un bu sistemi için sabır lazım."</p>

"İLK YARIDA EN İYİ OYUNCU ALTAY'DI"

"İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı bunda bir tuhaflık olmalı. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Jorge Jesus'un bu sistemi için sabır lazım."

<p><strong>"HER SKORU TATTI"</strong></p> <p>"Bugün Fenerbahçe her skoru tattı maçta. Farklı senaryolar yoktu maçta. Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zaafiyet yaşarsın. Arao Ismail ve Zajc orta sahasıyla başlamalıydı Jesus."</p>

"HER SKORU TATTI"

"Bugün Fenerbahçe her skoru tattı maçta. Farklı senaryolar yoktu maçta. Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zaafiyet yaşarsın. Arao Ismail ve Zajc orta sahasıyla başlamalıydı Jesus."

<p><strong>"GUSTAVO DA SİSTEME UYMUYOR"</strong></p> <p>"Bu sisteme uymaya bilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeye hakkı yok. Ama küsmez de diyemezsin. Bruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncun var o da Valencia. sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsan bu 1 puan iyidir."</p>

"GUSTAVO DA SİSTEME UYMUYOR"

"Bu sisteme uymaya bilir ama Gustavo da bu sisteme uymuyor. Genç oyuncunun küsmeye hakkı yok. Ama küsmez de diyemezsin. Bruma transfer diye, Rossi transfer diye Fenerbahçe bunu bekleyecek. Arda hariç bir tane oyuncun var o da Valencia. sen King'i çıkarmayıp Valencia'yı çıkarıyorsan bu 1 puan iyidir."

<p><strong>"SABIR GÖSTERİLMELİ"</strong></p> <p>"Fenerbahçe'nin hızlı oynaması iyi bir şey ama büyük bir oyuncu yok. Düşünce hızı kötü değil ama ikinci bölgeyi boş bıraktığınız zaman sıkıntı. 7 pozisyon verip 3 gol yiyorsanız sıkıntı. Zevkli heyecanlı ve Fenerbahçe'nin Jesus'la sabra ihtiyacı var. Maç öncesi tempodan dolayı kazanacağını düşünüyordum. Ama maç için 2-1 olmasına rağmen kazanamaz dedim."</p>

"SABIR GÖSTERİLMELİ"

"Fenerbahçe'nin hızlı oynaması iyi bir şey ama büyük bir oyuncu yok. Düşünce hızı kötü değil ama ikinci bölgeyi boş bıraktığınız zaman sıkıntı. 7 pozisyon verip 3 gol yiyorsanız sıkıntı. Zevkli heyecanlı ve Fenerbahçe'nin Jesus'la sabra ihtiyacı var. Maç öncesi tempodan dolayı kazanacağını düşünüyordum. Ama maç için 2-1 olmasına rağmen kazanamaz dedim."

<p><strong>"DUYGUSALLIĞA GEREK YOK"</strong></p> <p>"Bir oyuncuya net olarak bakarsın hücumcu mu diye. Peres hücumcu oyuncu değil. Transfer oyuncularını tutmaya çalışıyor hoca. Duygusallığa gerek yok. İsmail hoca da Jesus da 3 puanımı alayım diyor. Arda ile bundan kötüsü olma ihtimali yok. Perşembe günü mutlaka oynatacak Arda'yı. Ama bugün 50 bin kişinin önünde çıkar oynat. Bu sistemde Arda'ya yer yok. Bazı sistemde hocalar yıldız yaratır. Bazı sistemde de yıldızlar körelir."</p>

"DUYGUSALLIĞA GEREK YOK"

"Bir oyuncuya net olarak bakarsın hücumcu mu diye. Peres hücumcu oyuncu değil. Transfer oyuncularını tutmaya çalışıyor hoca. Duygusallığa gerek yok. İsmail hoca da Jesus da 3 puanımı alayım diyor. Arda ile bundan kötüsü olma ihtimali yok. Perşembe günü mutlaka oynatacak Arda'yı. Ama bugün 50 bin kişinin önünde çıkar oynat. Bu sistemde Arda'ya yer yok. Bazı sistemde hocalar yıldız yaratır. Bazı sistemde de yıldızlar körelir."

<p><strong>"ARDA ŞOVMEN DİYE GİRMESİN OYUNA"</strong></p> <p>"3-0'ken Arda şovmen diye girmesin oyuna ben bunu istemem. Fenerbahçe seyircisinin çok beğendiği bir oyuncu vardı, Crespo. Bu sistemde oynatmaz diyordum. Öyle de oldu."</p>

"ARDA ŞOVMEN DİYE GİRMESİN OYUNA"

"3-0'ken Arda şovmen diye girmesin oyuna ben bunu istemem. Fenerbahçe seyircisinin çok beğendiği bir oyuncu vardı, Crespo. Bu sistemde oynatmaz diyordum. Öyle de oldu."

<p><strong>"FENERBAHÇELİLER ZOR KALKAR"</strong></p> <p>Fenerbahçeli oyuncular yarın zor kalkar. İyi oynadıkları için değil. Yorucu bir oyun olduğu için. Bu oyunu bu oyuncularla oynayamazsın. Fenerbahçe oyun oynayabilecek bir formatı yok. Bunun için zaman lazım. Fenerbahçe alanı o kadar açık bırakıyor ki."</p>

"FENERBAHÇELİLER ZOR KALKAR"

Fenerbahçeli oyuncular yarın zor kalkar. İyi oynadıkları için değil. Yorucu bir oyun olduğu için. Bu oyunu bu oyuncularla oynayamazsın. Fenerbahçe oyun oynayabilecek bir formatı yok. Bunun için zaman lazım. Fenerbahçe alanı o kadar açık bırakıyor ki."

jorge jesus fenerbahçe Ümraniyespor

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