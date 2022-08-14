Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: 'Ben olsam Oliveira'yı gönderirim'

"Galatasaray'dan bir futbolcu göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem."