Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: 'Ben olsam Oliveira'yı gönderirim'

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 09:33
<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Bitexen Giresunspor maçının ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Bitexen Giresunspor maçının ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

<p>"Okan Buruk bugün başından sonuna kadar yanlışlar içindeydi. Maça Gomis ile başlaması gerekirdi. Gol gelmeyince panik başladı ve hata sonucu Galatasaray yenildi. Okan Buruk, bugün maça daldı ve şuursuz değişikliklere gitti."</p>

"Okan Buruk bugün başından sonuna kadar yanlışlar içindeydi. Maça Gomis ile başlaması gerekirdi. Gol gelmeyince panik başladı ve hata sonucu Galatasaray yenildi. Okan Buruk, bugün maça daldı ve şuursuz değişikliklere gitti."

<p>"Bu kadar ofansif oyuncuyla oynuyorsanız alanı daraltmak zorundasınız. Maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın oyunu sürekli geriye gitti. Bunun sebebi bu kadar fazla yeni oyuncuyla oynamaları."</p>

"Bu kadar ofansif oyuncuyla oynuyorsanız alanı daraltmak zorundasınız. Maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın oyunu sürekli geriye gitti. Bunun sebebi bu kadar fazla yeni oyuncuyla oynamaları."

<p>"Bugün Mertens'i oynatmak zorunda değilsiniz. Ancak sırf taraftar istiyor diye oyuna sokmak zorunda kaldınız. Çabaladı ancak çok fazla hücum oyuncuyla birlikte oynadığı için kendisine yer bulamadı zaten oyuncu."</p>

"Bugün Mertens'i oynatmak zorunda değilsiniz. Ancak sırf taraftar istiyor diye oyuna sokmak zorunda kaldınız. Çabaladı ancak çok fazla hücum oyuncuyla birlikte oynadığı için kendisine yer bulamadı zaten oyuncu."

<p>"Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular."</p>

"Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular."

<p>"Galatasaray'ın Seferovic ve Gomis'den daha iyi bir forvete ihtiyacı var. Daha da önemlisi 10.5 oynayabilecek Necati Ateş gibi bir oyuncu gerekiyor."</p>

"Galatasaray'ın Seferovic ve Gomis'den daha iyi bir forvete ihtiyacı var. Daha da önemlisi 10.5 oynayabilecek Necati Ateş gibi bir oyuncu gerekiyor."

<p>"Galatasaray'dan bir futbolcu göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem."</p>

"Galatasaray'dan bir futbolcu göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem."

<p>"Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin aldığı Joao Pedro tipi bir oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olması için yönetimin ve teknik ekibin oturup konuşması gerekiyor. Geçen hafta kazandı ancak 1 puan alsa bile iyiydi o oyunla."</p>

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin aldığı Joao Pedro tipi bir oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olması için yönetimin ve teknik ekibin oturup konuşması gerekiyor. Geçen hafta kazandı ancak 1 puan alsa bile iyiydi o oyunla."

<p>"Sergio Oliveira'nın oyundan çıkarken yüzünün aldığı ifadeyi gördünüz mü? Kulübede oturacağı zamanlar olacak. Çok zorlanacak Galatasaray bu rotasyonu yönetirken."</p>

"Sergio Oliveira'nın oyundan çıkarken yüzünün aldığı ifadeyi gördünüz mü? Kulübede oturacağı zamanlar olacak. Çok zorlanacak Galatasaray bu rotasyonu yönetirken."

<p>"Maçın en iyisi kim dersen, tartışmasız hakem Kadir Sağlam'ı söylerim. Çok beğendim bugünkü performansını."</p>

"Maçın en iyisi kim dersen, tartışmasız hakem Kadir Sağlam'ı söylerim. Çok beğendim bugünkü performansını."

<p>"Hakan Keleş'in Giresunspor ile 3. yılı. Ligimizde çok az örneği var bu kadar uzun süre aynı takımı çalıştıran hoca örneği. Bugün de kısıtlı kadro ile neler yapabildiğini gördük. Maçtan önce Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağını aklımdan bile geçirmiyordum."</p>

"Hakan Keleş'in Giresunspor ile 3. yılı. Ligimizde çok az örneği var bu kadar uzun süre aynı takımı çalıştıran hoca örneği. Bugün de kısıtlı kadro ile neler yapabildiğini gördük. Maçtan önce Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağını aklımdan bile geçirmiyordum."

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