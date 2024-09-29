Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 11:00
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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