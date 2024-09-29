Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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