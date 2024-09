Şenol Güneş, Trabzonspor'daki sorunu açıkladı: 'İyi takımız bunu gösterelim ama...'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 15:46

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor hafta sonu sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Bütünüyle bir takım oluşturan camia şu anda bulunduğu yerden memnun değil. Herkesin üzüldüğünü biliyorum. Başarıyı konuşuruz ama başarısızlığı çözmek için karar alacak kişi benim. Her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu anda eleştirilerin daha üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyunumuz beklentilerimizin altında kaldı. Trabzonspor'u kendi haline bıraksan bile böyle olmaması gerekiyor. Sadece odaklanacağımız nokta bugünü nasıl düzelteceğimiz."

"TESLİM OLMAK, PES ETMEK YOK"

"Hayallerimizin çok ötesindeyiz. İyi takımız bunu gösterelim ama gösteremiyoruz. Takımın özgüven ve moral sorunu olduğu bir gerçek. Başarıyı yakaladıktan sonra yönetimde, teknik ekipte, medyada değişimler olabilir. Özgüven ve moral sorunu var. Niyetler iyi olsa bile teşhiste sıkıntılar var. Takım ve bireysel olarak iyi olmak durumundayız. 3 maçta gördüğüm tablo bu. Yeterli mi değil. Takım oyunu ve oyun disiplini oturacak. Organizasyonun iyi olması için bireysel performansların iyi olması lazım. Düzeltilmesi gereken konu bu olmalı. Oyuncu ve ben, birlikte bu işi çözeceğiz. Teslim olmak, pes etmek yok."

"Oyun felsefimiz oturmadı. En azından 6-7 oyuncuyla baskın olmamız gerekiyor. Taraftarın üzüntüsünü biliyoruz. Hep üzülmekle zaman geçirmeyeceğiz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Oyuncularımızın sorunu yok. Çalışma ve tesisler çok iyi. İmkanlar var. Kulüpten kaynaklanan bir sorun yok. Oyuncular sorunlu oyuncular değil ama eksikleri olduğunu kabul etmek lazım."

"ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer çok konuşuluyor. Transfer bazen çözümdür. Şu anda yaptığımız transfer fazlalıkları da sorun olabiliyor. Bunlar yıkım için bir sebep değil. Oynayacağımız oyun bunun üzerinde. Alacaksanız devre arasında alalım dedim. Bize uyacak oyuncular almak istiyoruz. Eldeki oyunculara da söyledim. Burada bir takım yapacağım ve herkesin önü açık. Devreye kadar gittikten sonra ihtiyacımız olan mevkileri söyleyeceğiz, şu anda o eksikleri kadrodan tamamlayacağız. Kenara geldiğiniz zaman dışlanmış değilsiniz. Size de süre gelecek. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Başlangıçta iş zordur hatta imkansız gözükür ama olur. Eksik gördüğümüz her şeyi tedavi edeceğiz. Bizim bugünkü başarısızlığımızda çok şey konuşulabilir. Mazeret üretilebilir. Hakemi de mazeret göstermeyeceğiz."

"Şu anda şahsi beklentim bu şehre umut ve mutluluk vermesi. Bunu yaşıyor bu şehir. Üzülmem yetmez. Ayakta kalacağım ve savaşacağım. Oyunumuzu göreceğiz. Bu anlatımlarımız devam edecek. Kırgınlıklar ve kızgınlıklar Trabzonspor sevgisini yaralamamalı. Trabzonspor sevgisine zarar vermemeli. Oyuncular profesyoneldir, ben de profesyonelim ama duygu tarafını biliyorum. Hayatımın tüm dönemini, devre arası ve sene sonuna kadar yanlışlar değişecek, sorunlar çıkacak ama bunlara ben göğüs gereceğim. Amacımız tüm Trabzonspor taraftarını mutlu etmek."

"MENTAL DÜŞÜKLÜK VAR"

"Puan olarak farka bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçı kazansanız bile görüntü olarak farklı gözükecek. 19 takımlı ligde her maçı kazansanız bile 6 puanlık fark gözüküyor. Son Antep maçında da aynı şeyi söyledim. Devreye kadar tekli rakamları önemsemiyorum. Şu anda biz o yarışta olur muyuz olmaz mıyız onu konuşuyoruz. Takımın düşüşü tam olarak fiziksel değil. Son bölümde yorulduk anlarım. Gidip geldiğimizde doğru oynarsak o kadar yorulmayız. Mental düşüklük var. Şu anda oyunu yanlış oynuyoruz ve yoruluyoruz. Topa sahip olursan ve iyi pas yaparsan yorulmazsın. Biz topa sahip olduğumuzda yoruluyoruz. Oyun felsefesi belli. Kötü oyunlarını kabul ediyorum ama kötü oyuncu olduklarını kabul etmiyorum."

"GEREKSİZ HARCAMAYA VE BORÇLANMAYA KARŞI BİRİYİM"

"Transfere ekonomik olarak karışmam. Çirkin şeyler söylenebilir. Marka bir oyuncu alıyorsun bazen, niye aldın mı diyeceksin. Bugünün konusu değil bunlar. Transfer çözüm yollarından bir tanesidir. Öyle bir oyuncu alırsın ki kamuoyunu ikna edersin, marka değeri olur ve hazır olur, tamam. Ben kulüplerde gereksiz harcamaya ve borçlanmaya karşı olan biriyim. Trabzonspor'u bugüne kadar taşıyanlara teşekkür ettim. Tek sıkıntımız başarısızlık. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen, başarılı olsan bile batacaksın! Yokluk yok, varlık var. Benim içinde çalışma ortamı var. Taraftar da da destek olacak. Gücümüz yetmiyorsa hep beraber üzülürüz. Kimse üzülüp kahrolmasın. Eleştirisini üslubuyla söylesin."

"Son 3-4 yıldır Türk futbolunda değişimler var. Kaynakların ne olduğu tartışılabilir. Harcamalar çok büyük. Fenerbahçe oyuncu üretti ve sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Sonuç şampiyonluksa, 4 takım da aynı parayı harcasa diğer 3'ü bunu karşılayamayacak. Başarılı olma garantisi yok. Şampiyon olmadığında oyuncu üretip satıyorsan bu da başarı. Şu anda gittiğimiz yol bırak şampiyonluğu oyun olarak başarısızız. Ben Konya maçını kazanmadıktan sonra ne konuşacağım. Önce oyunu geliştirmemiz lazım. Şu anda o yolde değiliz. Tek hedefimiz şampiyonluk diyebilirim ama gerçeklerimiz o değil. İdeal 11 bulmalıyım. Şu anda bulmadım. Üzgünüm. Trabzonspor şampiyon olup kadro kuramıyorsa da başarısızdır. Bizim sorunlarımız var."