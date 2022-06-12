Hakan Çalhanoğlu: 'Önemli olan kazanmaktı'

Türkiye A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Lüksemburg galibiyetini değerlendirdi. Çalhanoğlu, "Önemli olan maçı kazanmaktı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 10:20
Hakan Çalhanoğlu: 'Önemli olan kazanmaktı'
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A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Hakan Çalhanoğlu, maç sonu konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, "2015'te 15 numaralı formayla golümü atmıştım. Atmosfer çok iyiydi. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarı çok iyi başladık. Tabii yorgunluk vardı. İkinci yarı bunu gördük. Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

"DORUKHAN ÇOK İYİ"

Yıldız futbolcu, ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım benim için çok değerli. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran'da Litvanya'yı konuk edecek.


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