Hasan Arat'ın mazbata töreni belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın mazbatasını alacağı tarih belli oldu.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:43
Hasan Arat'ın mazbata töreni belli oldu!
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Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Aralık Salı günü mazbatalarını alacak.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.


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