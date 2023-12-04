Hasan Arat'ın mazbata töreni belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın mazbatasını alacağı tarih belli oldu.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Aralık Salı günü mazbatalarını alacak.
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.
Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.
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