İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarını boş geçmiyor
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarındaki gol katkısı ile dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarında gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 5 Avrupa maçında da forma giyen İrfan Can, 3 maça ise ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı 2 maçta da fileleri 1'er kez havalandıran İrfan Can, ikinci yarı oyuna dahil olduğu Twente maçında da 2 gol atarak son 3 karşılaşmayı boş geçmedi ve toplamda 4 gol kaydetti.
Öte yandan İrfan Can, ilk 11'de başladığı Zimbru karşılaşmasında da bir golün pasını vermişti.
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