Osayi Samuel'e milli davet

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 22:43
Osayi Samuel'e milli davet
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Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel'e, Nijerya'dan milli davet geldi.

Hazırlık maçında Portekiz ile karşılaşacak Afrika temsilcisinde 24 yaşındaki futbolcu da kadroya dahil edildi.

Nijerya, Portekiz ile 17 Kasım'da karşı karşıya gelecek.


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