Osman Korkmazel: 'Bu taraftarı ayakta alkışlarım'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:26

Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Spor yazarımız Osman Korkmazel karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

Beşiktaş, Süper Lig’in efesi olarak tanımlayabileceğimiz M.Başaksehir’i az sonra konuk edecek. Henüz kalesinde gol görmedi Emre Belezoğlu’nun ekibi, oturmuş bir kadro izlenimi verirken, rakiplerini yora yora yeniyorlar. Siyah Beyazlılar da V.İsmael yönetiminde, iyi işler yapıyor sahada. Özellikle hızlı oyun, devamlı golü arama; takdiri hak ediyor ama son bölümde garip goller yiyorlar. Kaliteli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesi, tempolu ve akışkan sürerken, dk. 9’da Volkan hatalı bir fırsatı, N’Koudou bozuk para gibi harcadı. Beşiktaş’ın sıklıkla yaptığı önde şok baskılar, 19 dk. bitmek bilmedi ama gol de bir türlü gelmedi. Bu bölümden sonra, M.Başaksehir’de gol bölgesinde görünür oldu.Ve dk. 25’de Necip hatalı topla buluşan B.Traore, skoru değiştiremedi. Tempo düştü dk. 33 ama bu dakikaya kadar W.Weghorst pek gözükmedi. Gol bölgesinde her yere koşan, top isteyen, arkadaşlarını yönlendiren Hollanda’lıyı arayıp durdum; sakatlığına bağlasam, neyse V.İsmael’e sormalı! Ah K.N’Koudou 39 bir gol daha kaçırdı ki. Emre Belezoğlu’na 2 laf edeyim. Bu kadar baskı yemeye ve geriye çekilmeye nasıl müsaade etti anlamakta zorluk çektim. Umarım 2’nci yarıyı böyle sürdürmez...

Beşiktaş yine önde baskı ile başladı ama temposu düşüktü. Netice alıcı bir oyunu da kısık kısık yapabiliyordu. V.İsmael’de hemen uyandı ve N.Redmond’u sahaya sürdü. Ancak Siayah-Beyazlılar dağınık bir görüntü çiziyordu. Bunu iyi gören taraftar susmak bilmiyor, desteğini üst seviye sürdürüyordu. Ancak Emre Belezoğlu’da hemen hamlesini yaptı. Serdar ve Deniz Türüç’ü gol sahasına destek olarak oyuna soktu. Beşiktaş yine baskındı ama fırsatları harcamaya da devam ediyordu. Gedson, N.Koudou kaçıran kaçırana. M.Başaksehir pes etmiyordu; Kartal’ın hızını 2’nci bölgede kesip ani bir kontratakla gol sahasına girdiler ve topla en son buluşan B.Traore, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bu gol tribünleri daha da ateşledi. Gol her an gelebilir; V.İsmael’in yaptığına bak, sus be adam kırmızıyı yedi ve doğru dışarı. Beşiktaş uzatmalarda tek kaleye döndürdü oyunu. Helal olsun muhteşem taraftara susmak bilmiyor. Cenk de kaçırdı, gol bir türlü gelmiyor, gelmiyor. Giden 3 puana bir şey yazmayacağım ama bu muhteşem taraftarı kalkıp ayakta alkışlarım. Keşke her takımın taraftarı böyle olsa...