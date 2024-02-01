Resmi açıklama geldi: Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari'de!
Formula 1 ekiperinden Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari için yarışacak.
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'yle anlaşma sağladı.
Bir diğer 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher de şampiyonluklarının 5'ini Ferrari'de kazanmıştı.
CARLOS SAINZ'IN YERİNE GEÇECEK
Ferrari, Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Takımın diğer pilotu Carlos Sainz'la ise 2024 sezonunun ardından yollar ayrılacak.
Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek ve Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak.
Team Statement— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024
Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH
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