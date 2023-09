Yıldız isim duyurdu: 15 yıllık rekabet sona erdi

Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:48

Futbol tarihinin iki yıldız oyuncusu arasındaki rekabet dünyayı da adeta ikiye bölmüştü. Hangisinin daha iyi olduğu sürekli tartışma konusu oldu. Fakat rekabet artık sona erdi. Suudi Pro League kulübü Al Nassr ve Portekiz milli takımının forveti Ronaldo, açıklamasında centilmenlik mesajları verdi.

'FUTBOL TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Portekizli yıldız, yaptığı açıklamada: ''Seyircilerin hoşuna giden bir rekabetti, ama artık sona erdi... Dünyanın her yerinde saygı görüyoruz, beni sevenlerin Messi'den nefret etmesine gerek yok çünkü ikimiz de çok iyiyiz. Birlikte futbol tarihini değiştirdik, ve değiştirmeye devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

'PROFESYONEL MESLEKTAŞIZ'

Her ikisinin de şu an Avrupa dışında oynadığını belirten Ronaldo açıklamaya şöyle devam etti: ''15 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık, ama arkadaşız diyemem çünkü onunla yemek yemişliğimiz bile yok. Her ikimiz de profesyonel meslektaşız ve birbirimize saygı duyuyoruz.''