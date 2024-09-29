17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı!

Esenyurt’ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuk gözaltına alındı.

17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:42

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, alkolik baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğan C’ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan C., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doğan C’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Esenyurt #Hastane #Baba #bıçak

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