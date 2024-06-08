18 yaşındaki Yaren öldü... Birlikte yaşadığı sürücü gözaltında!

Tunceli-Elazığ karayolunda seyir halindeki minibüsten düştüğü iddia edilen Yaren Y., (18) yaşamını yitirdi. Yaren Y.'nin birlikte yaşadığı aracın sürücüsü F.Y. (20) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:42
18 yaşındaki Yaren öldü... Birlikte yaşadığı sürücü gözaltında!
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Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunun Sorpiyan mevkisinde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 23 ADS 252 plakalı minibüs seyir halindeyken iddiaya göre, yan koltukta oturan Yaren Y., araçtan düştü.

F.Y. kanlar içindeki Yaren Y.'yi alarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Şehir merkezine gelen F.Y., yolu bulamayınca kırmızı ışıkta gördüğü taksiye binip kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

Taksiyle hastaneye getirilen Yaren Y. hayatını kaybetti. Yaren Y.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı yerde inceleme yapılırken, minibüs bırakıldığı yerden alınarak emniyete götürüldü. Araçta inceleme yapılırken, Yaren Y ve F.Y.'nin Kahramanmaraş’tan Tunceli ve çevre illere halı satmaya geldikleri, bir süre önce ayrılıp tekrar birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.


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