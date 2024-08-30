22 hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
Ankara’da, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Ankara’da işlediği 3 farklı hırsızlık suçu sebebiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi H.U., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste kısa sürede yakalandı. Şahsın işlemleri için ilgili birimlere teslim edildiği bilgisi alındı.
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