3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:19

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:19

Sema-Musa Çoruh çiftinin oğulları olan Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular.

Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.