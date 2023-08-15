3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi’nde kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh’un cansız bedeni mahallenin sulama kanalında bulundu.
Sema-Musa Çoruh çiftinin oğulları olan Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.
Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular.
Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.
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