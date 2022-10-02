CHP'li Eren Erdem '4 yıldır bu konuşmayı bekliyordum' diyerek sordu!

02 Ekim 2022 Pazar, 13:00

Hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, yeniden yargılandığı davada beraat etmişti. "4 yıldır bu konuşmayı yapmayı bekliyordum" diyen Erdem, katıldığı ilk televizyon yayınında iktidara yakın medya kuruluşlarına seslendi: "Bu manşetleri atan kişiler! Vicdanınız var mı? Bugün bu karar sonrası utandınız mı? Siz bana bunu yaptınız ama siz haksızlığa uğrarsanız sizin hakkınızı ben savunacağım kardeşim" dedi.

"AZICIK UTANDINIZ MI?"

CHP'li Erdem, "Ben özrünüzü beklemiyorum. Lakin, bu manşetlerle beni tutuklatıp, 17 ay babasız bıraktığınız evladımdan özür dileyin. Bu soruyu sormak için tam 4 yıldır bekliyorum; Beraat kararı kesinleşince azıcık utandınız mı?" diye konuştu.

Masum olduğu kesinleşen Erdem, "Bu manşeti atan muhterem hisset! Gözlerime bakarak hisset! 4 yıl boyunca bana her türlü hakareti yaptınız. Kızgın mıyım evet! Bu manşeti atan arkadaş sana söylüyorum bizim iktidarımızda bana yapılan sana yapılmayacak. Sana söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN CEBİNDEN ÇIKACAĞI İÇİN...

Yasal hakkı olan tazminat davasını açmayacağını belirten Erdem, "Ben devletime tazminat davası açmayacağım. Niye? Bu parayı vatandaş ödeyecek. Bu para devletin kasasından çıkacak. Bu manşetleri atanların, bana kumpas kuranların cebinden çıkmayacak ki. Bu yüzden dava açmıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2019’da Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından dosya yeniden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, davayı yeniden karara bağladı ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

O MANŞETİ ATAN İSİM KİM?

TürkMedya bünyesinde bulunan Akşam gazetesine Mayıs 2013'te TMSF tarafından el koyulmuştu. İsmail Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından Haziran ayında ise Akşam'ın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna o dönemde Star Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü olan Mehmet Ocaktan getirilmişti.

16 Şubat 2015 Ocaktan'ın görevine son verilmesiyle bir süre boş kalan Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Güneş gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Murat Kelkitlioğlu oturdu. Kelkitlioğlu 31 Aralık 2018'de görevinden istifa edince yerine Mustafa Kartoğlu geldi.

Kısaca Eren Erdem aleyhine bu manşetin atıldığı dönemde Akşam'ın Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'ydu. Kelkitlioğlu şimdilerde TV100 kanalının Medya Grup Başkanlığı'nı yapıyor.