42 emekçinin yaşamını yitirdiği Amasra’da TTK, yangın söndürme köpüğü için ilan açtı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 42 madencinin yaşamını yitirdiği Amasra’da yeraltı kömür yangınlarını söndürmek için köpük almak üzere ihaleye çıktı. Facianın ardından böyle bir ihale düzenlenmesi, TTK’nin elinde yeraltı kömür yangınını söndürmek için yeterli köpük malzemesi yok muydu sorusunu gündeme getirdi.

TTK Genel Müdürlüğü, yeraltı kömür yangınlarını söndürücü köpük konsantresi alımı için Kamu İhale Yasası kapsamında ilan yayınladı. “Açık usulle” gerçekleştirilecek ihale kapsamında 20 bin litre köpük konsantresi alınacak. İlanda, teslim yeri/işin yapılacağı yer olarak Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi gösterildi. Teslim tarihi/işin süresi 10 hafta olarak belirlendi. İhale ise 12 Aralık, saat 15.00’te gerçekleştirilecek. İhalede katılımcıların iş deneyimini göstermek üzere belge sunması şartı da konuldu. Ayrıca taşeron çalıştırılmasına izin verilmesi durumunda isteklinin, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlere ait önerileri ve işlerin listesini de sunması gerekecek. İhaleye yabancılar da katılabilecek. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Öte yandan ilanda “iş deneyimi” istenmesi ve hangi işlerin taşerona yaptırılacağının listelenmesinin talep edilmesi, söndürme işleminin de ihaleyi alan istekli tarafından yapılacağına işaret ediyor.

UYARI VAR ÖNLEM YOK

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 42 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden bir ay geçti.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında madencilerin “tanık” sıfatıyla verdiği ifadeler ortaya çıktı. ANKA’nın ulaştığı ifadelere göre işçilerden İbrahim Çamşul, arkadaşlarının “İşimden olurum” endişesi ile gerçekleri anlatmadığını söyleyedi.

İŞÇİ, "BURASI PATLAYABİLİR" DEMİŞ

İşçilerden Çamşul, “Arkadaşlar patlamadan birkaç gün önce mühendislere ‘Gaz sızıntısı var, burada koku var, burası patlayabilir’ demişler. Buna rağmen herhangi bir önlem alınmadı” dedi. İşçi Aydın Gündoğdu ise yaşam odasına ilişkin şunları söyledi: “Yaşam odası konusu Soma faciası sonrasında bir gündeme geldi ama baktılar ki maliyeti yüksek sonrasında vazgeçildi.” Muhammet Şenyerli de “Yalnız yaklaşık bir, bir buçuk aydır bizim bulunduğumuz kotta bir metan gazı sıkıntısı vardı, havalandırma yetersizdi, bunun için ekstra bir vantüp yapıldı, ancak buna rağmen havalandırma yeterli değildi. Vefat eden arkadaşlarımın bir kısmının burada oluşan havalandırma sıkıntısından kaynaklı nefessiz kaldığını düşünüyorum” diye konuştu.