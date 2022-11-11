5 kişinin öldüğü bölgede giriş çıkışlar kapatıldı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün akşam bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü iddia edilirken, olay yerine çıkan tüm sokakların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığı görüldü.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü.
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