5 kişinin öldüğü bölgede giriş çıkışlar kapatıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün akşam bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü iddia edilirken, olay yerine çıkan tüm sokakların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığı görüldü.

İHA
11 Kasım 2022 Cuma, 10:05
5 kişinin öldüğü bölgede giriş çıkışlar kapatıldı
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü. 



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