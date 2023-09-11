6 yaşındaki çocuğun inşaatta ölü bulunmasına ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:32

İzmir'in Torbalı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde 9 Eylül tarihinde bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin6 yaşındaki Kerem Çelik olduğu belirlendi.

Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem'in cenazesi dün Çakırbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P. de dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Metin P. çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kerem Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.