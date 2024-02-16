Adana'da acil serviste doktora yumruklu saldırı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin acil servisinde görevli 30 yaşındaki doktor H.D., yumruklu saldırıya uğradı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:38
Adana'da acil serviste doktora yumruklu saldırı!
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Seyhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün gelen Bekir G. (50), kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdüğü doktor H.D. (30) ile tartıştı.

Tartışma sürerken zanlı Bekir G., doktor H.D'ye yumruk attı. Olaya, hastane polisi müdahale etti.

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Polis merkezine götürülen zanlı, tedavisi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Bekir G.'nin tedavisinin gözetim altında sürdüğü aktarıldı.

Zanlının doktoru darbetmesi ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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