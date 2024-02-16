Adana'da acil serviste doktora yumruklu saldırı!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin acil servisinde görevli 30 yaşındaki doktor H.D., yumruklu saldırıya uğradı.
Seyhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün gelen Bekir G. (50), kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdüğü doktor H.D. (30) ile tartıştı.
Tartışma sürerken zanlı Bekir G., doktor H.D'ye yumruk attı. Olaya, hastane polisi müdahale etti.
Göz Atın
Polis merkezine götürülen zanlı, tedavisi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı Bekir G.'nin tedavisinin gözetim altında sürdüğü aktarıldı.
Zanlının doktoru darbetmesi ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
acil servis haberleri darbe haberleri Doktor haberleri Hastane haberleri saldırı haberleri yumruk haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi
- Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı!
- 'Akşener timsah gözyaşları döküyor'