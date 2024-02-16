Adana'da acil serviste doktora yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:38

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:38

Seyhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün gelen Bekir G. (50), kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdüğü doktor H.D. (30) ile tartıştı.

Tartışma sürerken zanlı Bekir G., doktor H.D'ye yumruk attı. Olaya, hastane polisi müdahale etti.

Polis merkezine götürülen zanlı, tedavisi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Bekir G.'nin tedavisinin gözetim altında sürdüğü aktarıldı.

Zanlının doktoru darbetmesi ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.