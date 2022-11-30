Adana'da dehşet: Gittiği restoranın sahibi tarafından öldürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde gittiği restoranın sahibi E.K. tarafından çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan Günay Karanfildağ hayatını kaybetti.
Pozantı'ya bağlı Alpu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KARNINDAN YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., mutfaktan aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle Karanfildağ'ı karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Gelen ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Günay Karanfildağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karanfildağ’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, olayın ardından E.K. ile babası S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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