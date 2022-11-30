Adana'da dehşet: Gittiği restoranın sahibi tarafından öldürüldü

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:46

Pozantı'ya bağlı Alpu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARNINDAN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., mutfaktan aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle Karanfildağ'ı karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Günay Karanfildağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karanfildağ’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından E.K. ile babası S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.