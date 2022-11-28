Adana'da kimya fabrikasında yangın
Adana'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Patlama tehlikesine karşı yangın bölgesine geçişler kapatılırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
Saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı.
Fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevlere çok sayıda arazoz ve tankerle müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında fabrikada bulunan kimyasal madde nedeniyle patlama ihtimaline karşı bölgedeki yollar ulaşıma kapatıldı.
Itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?