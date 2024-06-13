Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı bulunan işletmenin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:49
Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte zeytinyağı satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları incelemede bir ton sahte zeytinyağı ele geçirdi.

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.


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