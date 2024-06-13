Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Adıyaman'da bir ton sahte zeytinyağı bulunan işletmenin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte zeytinyağı satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları incelemede bir ton sahte zeytinyağı ele geçirdi.
İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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