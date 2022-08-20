Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:45

Hocaömer Mahallesi'nde, gece geç saatlerde cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.