Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı

Adıyaman'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:45
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Hocaömer Mahallesi'nde, gece geç saatlerde cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. 


kavga adıyaman polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler