Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti

18 Kasım 2022 Cuma, 17:17

Olay, Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir markette çalıştığı öğrenilen Fatih Taşcar ile Ergün Ertekin arasında bir süre önce husumet başladı. Aynı mahallede yaşayan Taşcar ile Ertekin arasındaki husumet git gide büyüdü. Olayın yaşandığı akşam telefonda tartışan ikili, kavga etmek için randevulaştı.

Telefon konuşmasına şahit olan Nusret Taşcar da, arkadaşı olan Ergün Ertekin ile ağabeyi Fatih Taşcar arasındaki kavgaya engel olmak için randevu verilen adrese gitti. Nusret Taşcar, ağabeyi ile arkadaşı arasında cadde üzerinde yaşanan tartışmada arabuluculuk yapmaya çalışırken Ergün Ertekin'in belindeki tabancayı çıkardığını fark etti. Tabancayı Fatih Taşcar'a doğrultan Ertekin, bir anda tetiğe bastı. O sırada, ağabeyini korumak için araya giren Nusret Taşcar, kurşunların hedefi oldu. Nusret Taşcar kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi de, belinden çıkardığı tabancayla Ergün Ertekin'e ateş etmeye başladı. Karşılıklı ateş sonucu Ertekin karnından, Fatih Taşcar ise ayağından yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Nusret Taşcar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taşcar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ergün Ertekin'in hasar gören bir böbreğinin ameliyatla alındığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan Fatih Taşcar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ ARKADAŞLAR"

Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Oktay Bayar, Taşcar kardeşler ile Ergün Ertekin'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek "Üçü de mahallemizin çocukları. Aralarında bir husumet olduğunu söylediler ama tam detayını bilmiyorum. Hepsi de çok güzel insanlar. Ölen kardeşimizin, abisini korumak için öne atıldığını duydum. Bildiğimiz kadarıyla diğer arkadaşlar da hastanede; durumları iyi. İnşallah onlar, ailelerine sağ salim kavuşur. Bu husumetli olan kişiler çocukluktan beri arkadaş. Aileleri de dahil herkes bu işin nasıl olduğuna şaşırdı. Tam olarak neden olduğunu bilmiyoruz" dedi.