Ağrı'da TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ağrı'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Plakası öğrenilemeyen TIR, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Y.A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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