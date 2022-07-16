Ağrı'da TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ağrı'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:40
Ağrı'da TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Plakası öğrenilemeyen TIR, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Y.A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Ağrı TIR kaza
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