Akdeniz'deki art arda depremlerden sonra Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
Akdeniz'de art arda gerçekleşen depremlerden sonra Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk depremden yaklaşık dört saat sonra, aynı noktada 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Görür, "Bugün Girit’in doğusunda Çoban Adası civarında 5,5’lik deprem oldu. Helen Yayında, Strabo-Plini çevresinde. 12 Ekimde de burada 4,0 deprem olmuştu. Bu depremler Ege’nin sınırlarımıza yakın kesimlerini geriyor olmalı" paylaşımında bulundu.
Bugün Girit’in doğusunda Çoban Adası civarında 5,5’lik deprem oldu. Helen Yayında, Strabo-Plini çevresinde. 12 Ekimde de burada 4,0 deprem olmuştu. Bu depremler Ege’nin sınırlarımıza yakın kesimlerini geriyor olmalı. pic.twitter.com/Z8Oq0MTvbk— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 26, 2021
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